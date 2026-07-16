[오늘의 정치일정] 7월 16일(목)

AI 핵심 요약beta
- 윤석열 대통령이 16일 오전·오후 각 부처 업무보고를 받았다
- 여야 주요 정당이 16일 최고위원회의와 각종 회의·행사를 열었다
- 국민의힘·개혁신당·조국혁신당 지도부가 특검 촉구·언론·포럼 등 대외 행보를 했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회 업무보고
13:50 국토교통부, 농림축산식품부, 해양수산부 업무보고
16:10 보건복지부, 식품의약품안전처, 성평등가족부, 국민권익위원회 업무보고
<외교부>
-장관
15:00 상반기 퇴임식
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
11:00 국방부 특별성과포상금 시상식
<국가보훈부>
-장관
14:00 고엽제의 날 만남의 장 행사
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:40 입틀막법 폐지 촉구 및 국민특검 동의서명 전달식(국회 본관 앞 계단)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:40 입틀막법 폐지 촉구 및 국민특검 동의서명 전달식(국회 본관 앞 계단)
-정희용 사무총장
통 상 업 무
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 예산결산특별위원회 전체회의(국회 예결위 회의장)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:30 뉴스핌TV 정국진단 출연
-이주영 정책위의장
07:30 2026 국회글로벌외교안보포럼 조찬 세미나 'AI시대 과학외교의 미래전략'(의원회관 제1소회의실)
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회(국회 본관 224호)
11:20 기자회견(소통관 기자회견장)
15:00 유튜브 <매불쇼> 출연