오송 참사 3주기 추모식…"기억을 넘어 더 안전한 충북으로"

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 15일 오송 지하차도 참사 3주기 추모식을 열었다
- 추모식은 정부·지자체 공동 주최로 유가족 등 200여명이 참석했다
- 충북지사는 유가족 위로와 함께 더 안전한 충북을 약속했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 15일 행정안전부, 청주시, 유가족·생존자협의회, 시민사회단체와 함께 '오송 지하차도 참사 3주기 추모식'을 열고 희생자들을 기렸다.
'오송 참사 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일로'를 주제로 열린 이날 행사에는 유가족과 생존자를 비롯해 윤호중 행안부 장관, 정청래 민주당 대표, 신용한 충북지사, 이장섭 청주시장, 국회의원, 시민사회단체, 도민 등 200여 명이 참석했다.
그동안 유가족과 시민 사회가 주관해 온 추모식은 올해부터 정부와 지방자치단체가 함께 주최했다.
참석자들은 오후 6시 20분 청주시청 임시 청사에 마련된 시민 분향소에서 헌화하며 희생자를 추모한 뒤 충북도청 대회의실로 자리를 옮겨 본행사를 이어갔다.
추모식은 희생자 14명을 기리는 묵념으로 시작해 대통령 추모사 대독, 충북지사 추모사, 추모 영상 상영, 유가족·생존자 대표 발언, 추모 공연 순으로 진행됐다.
충북도립교향악단의 연주와 4·16재단 합창단의 공연은 깊은 울림 속에 희생자와 유가족을 위로했다.
신용한 충북지사는 "지난 3년, 누구보다 힘든 시간을 견뎌오신 유가족께 깊은 위로를 드린다"며 "사각지대 없는 안심 특별 도 충북을 만들기 위해 말이 아닌 행동으로 변화된 모습을 보이겠다"고 했다.
이어 "우리가 기억하는 한 오송의 아픔은 결코 헛되지 않을 것"이라며 도민의 지속적인 관심을 당부했다.
baek3413@newspim.com