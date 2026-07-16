[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 16일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 16일 예결위 전체회의와 의원 세미나를 연다
- 여야는 주거·반도체·AI 등 현안 기자회견을 예고했다
- 당별 회의도 열려 정국 현안 대응에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
07:50 한국경제인협회 경영자 제주하계포럼 / 롯데호텔 제주
◆위원회
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
◆의원실 세미나
07:30 이주영 의원실, 2026 국회글로벌외교안보포럼 조찬 세미나 'AI시대 과학외교의 미래전략' / 의원회관 제1소회의실
09:30 황정아 의원실, AI 시대, 고경력 여성과학기술인 경험의 국가 자산화와 활용 전략 / 의원회관 제2소회의실
10:00 김용태 의원실, 세대 간 정의와 헌법 개정 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 고동진 의원실, 이재명 정부가 발표한 호남 반도체의 허구와 실상 / 의원회관 제2세미나실
14:00 황정아 의원실, AI 인프라 투자 촉진과 지능 수출을 위한 전략 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 임오경 의원실, K전통문화 세계화를 위한 문화유산법 개선방안 세미나 & 특별전시회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김미애 의원실, 공적입양체계 개편 1년, 남겨진 문제점과 과제 / 의원회관 제2소회의실
14:00 이학영 의원실, 대한민국 반도체 국가산단의 미래전략 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 김예지 의원실, 장애인 건강정책 개선 릴레이 간담회 성과와 과제 토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 안도걸 의원실, 주택공급 확대를 위한 부동산 PF 활성화 방안 / 의원회관 제3세미나실
16:00 이주희 의원실, 아동·청소년 혐오표현 확산, 어떻게 대응할 것인가 / 의원회관 제4간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 복기왕 의원, [청년 주거복지 지원 강화 기자회견]
10:00 박성준 의원, [정치 현안 기자회견]
10:40 손솔 의원, [동물 비물건화 관련 법률 발의 기자회견]
11:00 백승아 의원, [교권보호법안 발의 기자회견]
11:20 김준형 의원, [현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 김용민 의원, [수사기소 완전 분리 기자회견]
15:20 김동아 의원, [민주파출소 고발 기자회견]
16:00 조정훈 의원, [뉴홈마곡17단지·고덕강일3단지 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
15:40 입틀막법 폐지 촉구 및 국민특검 동의서명 전달식 / 국회 본관 앞 계단
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회 / 국회 본관 224호
11:20 기자회견 / 소통관 기자회견장
15:00 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 170호
*이준석 당대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위 회의장
*천하람 원내대표
10:30 뉴스핌TV 정국진단 출연
chogiza@newspim.com