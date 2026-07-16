[오늘날씨] 남부지방·제주 장맛비…한낮 '36도' 무더위 계속

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 16일 남부·제주 장맛비와 무더위 예보했다
- 중부는 흐리고 남부·제주에 5~80mm 비 내리겠다
- 낮 최고 28~36도로 서울 32도·대구 34도 전망했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 목요일인 16일은 남부지방과 제주도를 중심으로 장맛비가 내리는 가운데 나머지 지역에서는 한낮 체감온도가 최고 36도까지 오르며 무덥겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방은 구름많거나 흐리겠고 충남남서해안, 전라도, 경남서부, 제주도는 낮 한때 비가 내리다가 개겠다.
예상 강수량은 대전·충남남부, 충북남부 20~60mm다. 전북, 광주·전남은 30~80mm다. 부산·울산·경남은 30~80mm다. 제주도는 5~30mm다.
아침 최저기온은 20~25도, 낮 최고기온은 28~36도다.
주요 지역별 최저 기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 22도 ▲강릉 25도 ▲청주 23도 ▲대전 22도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
최고 기온은 ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통'으로 수준을 보이겠다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5, 동해 앞바다 0.5~1.5로 일겠다.
yuniya@newspim.com