[프로축구] 안양, '승격 주역' 브라질 MF 마테우스와 재계약

AI 핵심 요약beta
- 안양은 15일 브라질 미드필더 마테우스와 재계약을 체결했다고 밝혔다
- 마테우스는 2024시즌 안양의 K리그2 우승과 첫 K리그1 승격을 이끈 핵심 선수로 MVP에 선정됐다고 했다
- 마테우스는 K리그1에서 14경기 5골 3도움으로 팀 최다 공격포인트를 올렸고 안양에서 계속 뛰게 돼 기쁘다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 FC안양이 창단 첫 승격을 이끈 브라질 미드필더 마테우스(28)와 동행을 이어간다.
안양은 15일 마테우스와 재계약을 체결했다고 밝혔다.2024시즌 안양에 합류한 마테우스는 정확한 킥과 패스, 탈압박 능력, 득점력을 토대로 공격형 미드필더와 측면 공격을 모두 소화하며 팀 핵심 자원으로 자리 잡았다.
마테우스는 2024시즌 안양의 K리그2 우승과 구단 역사상 첫 K리그1 승격을 이끈 핵심 선수였다. 시즌 종료 뒤에는 K리그2 최우수선수(MVP)에 선정되기도 했다.
마테우스는 K리그1 무대에서도 14경기에 출전해 5골 3도움을 기록했다. 팀 내 최다 공격포인트를 기록하며 경쟁력을 입증했다.
마테우스는 "안양에서 계속 뛰게 돼 정말 기쁘다. 다시 한번 나를 믿어줘서 정말 행복하다"며 "앞으로도 계속 팀에 도움이 되고, 계속 역사를 써나가고 싶다"고 말했다.
football1229@newspim.com