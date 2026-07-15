한미, 항구 없이 해안으로 전투력 전개 검증

AI 핵심 요약beta
- 한미연합군사령부는 13~16일 포항·홍천 일대에서 CJST 연합지속지원훈련을 대규모로 실시했다.
- 훈련에서는 신규 해안양륙군수지원체계와 지상·항공·해상 군수축선 운용으로 전 영역 지속지원 능력을 점검했다.
- 또 대량전상자 후송·치료를 포함한 민·관·군 의무지원망을 연계 시험해 실전적 연합방위태세를 강화했다.
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'Dragon Lift'로 110명 대량전상자 후송·외상처치 시험
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미연합군사령부는 13~16일 경북 포항과 강원 홍천 일대에서 2026년 연합합동지속지원훈련(CJST)을 실시했다. CJST는 연합사가 주관하는 격년제 연합 야외기동훈련(FTX)으로, 전시 전 영역 작전지원 능력과 한미 상호운용성을 점검하는 지속지원 전문 훈련이다.
이번 훈련에는 한국군 2400여 명, 미군 2000여 명 등 한미 장병 약 4400명과 함정·항공기 등 장비 600여 대가 참가해 역대 최대 규모로 진행됐다. 연합사는 지상·해상·공중 등 5가지 유형의 지속지원 수단을 통합 운용하고, 적 드론 공격을 가정한 지속지원 노드 방호훈련을 강화해 최신 전장 환경을 반영했다.
연합사 군수참모부는 이번 CJST를 통해 지상·해상·공중 전 영역에서 지속지원 능력을 극대화하는 것이 목표였다고 밝혔다. 박진원 군수참모부장은 "지속지원능력이 전쟁의 승리를 보장하는 핵심"이라며 "실전적인 연합훈련을 통해 한미 연합방위태세를 더욱 굳건히 하겠다"고 강조했다.
핵심 세부훈련인 연합합동해안양륙군수지원(C/JLOTS)에서는 2025년 신규 도입된 한국 해군 합동해안양륙군수지원체계를 최초로 적용했다. 포항 도구해안에서 미군 함정에서 하역한 장비·물자를 한국군 체계를 통해 양륙하고, 해병대 1사단 훈련장에 설치한 전투근무지원지역(CSSA)을 통해 한미 해병대를 지원함으로써 해안양륙부터 전투부대까지의 군수축선을 실제로 연결했다.
포항으로 양륙된 장비·물자는 육로와 철도를 통해 강원 홍천 매봉산 훈련장으로 전환 수송됐다. 육군 7군단이 설치한 지역분배소(ADC)를 통해 창끝부대까지 물자를 저장·분배·전환수송하며 지상군 지속능력 보장 체계를 점검했다.
포항 해군 항공사령부 비행장에는 공군 기동정찰사령부 긴급대응대대가 항공추진보급기지(ATSP)를 설치해 운영했다. 이를 통해 작전지역 비행장에서 주요 군수품을 신속 재보급하고 환자를 후방으로 후송하는 절차를 숙달, 지상 병참선 한계를 보완하는 항공 군수지원 능력을 확인했다. 포항 신항에서는 국군수송사령부 항만운영단이 전시 양륙항만 운영능력 향상을 위한 항만운영(SPO) 훈련을 실시, 해상으로 들어오는 물자·병력을 수용·분배하는 항만 군수지원 체계를 점검했다.
CJST 기간 중에는 연합·합동 의무지원훈련 '드래곤 리프트(Dragon Lift)'를 병행해 전투력 보존 능력을 종합 점검했다. 훈련은 유사시 해안·내륙 2개 축선에서 총 110명의 한미 대량전상자가 발생하는 상황을 가정해, 후송·외상처치 전 과정을 연합·합동으로 수행하는 시나리오로 진행됐다.
해안축선에서는 육군 22사단과 미 육군 75의무중대가 부상자 응급처치를 맡고, 중상자는 의무후송전용헬기 메디온(KUH-1M)으로 국군강릉병원까지 후송했다. 내륙축선에서는 육군 11사단, 국군구리병원, 미 7공군 수술팀이 연합 야전병원시설을 운용하며 재분류·외상처치를 실시했고, C-130 항공기, 한국철도공사 열차, 소방청 헬기 등을 활용한 후송체계도 함께 점검했다.
강릉아산병원, 동산병원, 대구가톨릭대병원, 경북대학교병원, 포항성모병원, 강릉역·하양역 등이 참여해 민·관·군 의무지원망을 연계함으로써, 전시 소중한 장병들의 생명을 지키기 위한 후방 의료·수송 체계가 실제 상황에 가깝게 시험됐다. 연합사는 "이번 CJST와 같은 실전형 연합 연습·훈련을 지속 시행해 'Fight Tonight(오늘 당장 싸울 준비태세)' 태세를 강력히 유지하겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com