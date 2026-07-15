우크라이나, EU 차관으로 중국산 드론 부품 산다

AI 핵심 요약beta
- 우크라이나가 15일 EU 차관으로 중국산 드론 부품 구매를 승인받았다.
- EU는 59억 유로 첫 분할금 일부의 예외 사용을 허가했다.
- 중국 부품이 우크라이나와 러시아 전장 모두에 쓰인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 우크라이나가 유럽연합(EU) 방위 차관 자금으로 중국산 드론 부품을 구매할 수 있게 됐다고 파이낸셜타임스(FT)가 15일(현지시간) 보도했다.
사안에 정통한 2명에 따르면 우크라이나는 방위 조달용으로 배정된 600억 유로(약 102조 원) 규모 차관의 첫 번째 분할 지급분 59억 유로 중 일부를 중국산 드론 부품 구매에 사용할 수 있는 예외 승인을 EU로부터 받았다.
EU 차관 조건상 자금으로 구매하는 방산 제품은 원칙적으로 EU 단일 시장, 우크라이나, 또는 캐나다 등 승인된 파트너국에서 조달해야 한다. 승인되지 않은 공급국의 부품은 계약 금액의 35%를 넘을 수 없다. 다만 규정에는 예외 조항이 있다. 유럽에서 충분히 빠르게 또는 필요한 수량을 조달할 수 없는 경우 우크라이나가 다른 곳에서 구매할 수 있도록 EU에 허가를 요청할 수 있다. 우크라이나는 1차 방위 분할 자금에 대해 이 예외를 신청해 승인받아 유럽에서 충분히 구하기 어려운 특정 중국산 부품을 구매할 수 있게 된 것이다.
유럽연합 집행위원회와 우크라이나 국방부는 FT의 논평 요청에 응하지 않았다.
이번 결정은 EU가 중국을 러시아 군사·산업 복합체의 핵심 지원국으로 지목하며 "러시아 전쟁의 핵심 조력자"라고 비난해온 것과 정면으로 배치된다. EU 스스로 우크라이나의 방산업도 중국 부품에 의존하고 있다는 사실을 인정한 셈이다. FT는 "중국이 4년 넘게 이어진 분쟁의 양측 모두에 부품을 공급하고 있다는 사실이 더욱 선명하게 드러났다"고 짚었다.
우크라이나는 러시아의 포격 속에서 유럽에서 가장 혁신적인 방산업체 중 하나로 성장했다. 특히 드론 분야에서 유럽의 전통 방산업체들을 앞서 나간단 평가가 나온다. 우크라이나 관리들은 현재 러시아군 전장 사상자의 약 80%가 드론 공격에서 발생한다고 밝히고 있다.
wonjc6@newspim.com