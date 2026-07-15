하동군, 민선9기 첫 기관장협의회 개최…'군민지원청' 구상 공유

AI 핵심 요약beta
- 하동군이 14일 하동수협 대회의실에서 기관장협의회를 열고 민선9기 군정 방안을 공유했다
- 김현수 군수는 군민 삶을 우선하는 민선9기 비전을 밝히고 민원 절차 단순화를 위한 하동군민지원청 설립 계획을 설명했다
- 하동군은 분기별 기관장협의회를 통해 치안·교육·농어업 등 협력사업을 발굴하고 군민 중심 행정과 지역 발전 정책 논의를 이어가겠다고 했다
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[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군 기관장협의회가 민선 9기 군정 출범 이후 회의를 열고 새 군정방안을 공유했다.
하동군은 전날 오후 5시 30분 하동수협 대회의실에서 하동군 기관장협의회를 개최했다고 15일 밝혔다
협의회에는 김현수 하동군수, 강희순 하동군의회 의장, 허양선 경찰서장, 이민애 교육장, 이견근 소방서장, 이영재 빛드림본부장, 장주익 농협군지부장, 손영길 수협조합장, 김구영 축협조합장, 정철수 산림조합장 등 관내 주요 기관장이 참석했다.
김현수 군수는 민선 9기 하동군정의 핵심 약속으로 '군민의 삶이 먼저인 하동'을 제시했다. 그는 "행정 중심 구조를 군민 중심으로 전환해 군민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다. 인수위원회가 민선 9기의 최우선 가치로 '군민 지원'을 내세우고 군청 조직을 '군민지원청' 체제로 바꾸는 방향을 제시한 것과 같은 맥락이다.
김 군수는 이를 구체화할 핵심 구상으로 '하동군민지원청' 설립 계획을 설명했다. 하동군민지원청은 복잡한 민원 신청 절차를 단순화하고, 접수부터 처리·결과까지 과정을 군민에게 투명하게 알리는 것을 목표로 한다.
인수위가 밝힌 대로 군민지원청 체계는 군민 중심 행정을 통해 신속하고 책임 있는 행정을 구현하는 기반으로 제시돼 왔다. 김 군수는 기관장들에게 제도의 안착을 위한 관심과 협력을 요청했다.
김 군수는 "기관장협의회는 단순한 친목 모임이 아니라 하동이 직면한 과제를 함께 풀어가는 실질적인 협의의 장"이라고 강조하며 "전임 군수와 기관장들이 다져온 토대 위에서 더 나은 성과를 만들 수 있도록 현장을 뛰겠다. 소통의 문을 열고 군민 목소리를 듣는 군수가 되겠다"고 다짐했다.
하동군 기관장협의회는 분기별 정례 회의를 통해 치안, 교육, 소방, 금융, 농·수·축산 등 생활과 밀접한 분야에서 유관 기관 협력 사업을 발굴해 왔다. 군은 민선 9기 군정 비전과 연계해 협의회를 지역 발전을 위한 정책 협력 창구로 활용할 방침이다.
인수위가 제시한 군민 중심 행정, 지역경제 및 농어업 활성화, 교육·복지 강화, 도시환경 개선, 문화관광 활성화 등 5개 분야 정책 방향도 기관 간 논의의 주요 의제로 다뤄질 전망이다.
news2349@newspim.com