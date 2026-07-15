젠큐릭스, 유전자 단독 점수 예후 가치 연구결과 공개

AI 핵심 요약beta
- 젠큐릭스가 15일 조기 유방암 재발 위험을 예측하는 BCT Gene Score의 독립적 예후 정보를 공개했다.
- 연구에서 BCT Gene Score는 임상정보와 무관하게 재발 없는 생존과 유의한 연관성을 보여 고위험군에서 예후가 나빴다.
- 기존 BCT Score·온코타입 DX와 병용 시 위험군 세분화와 맞춤치료 전략 수립에 도움이 될 수 있다고 연구진은 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 BCT Score 병행 시 재발 위험 분류 세분화 가능성 제시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 젠큐릭스가 유전자 정보만 반영한 진스웰 BCT의 'BCT Gene Score'가 임상병리학적 정보와 별개로 조기 유방암 환자의 재발 위험을 구분하는 독립적 예후 정보를 제공한다는 다기관 연구 결과를 15일 공개했다.
연구 결과는 국제학술지 'Frontiers in Oncology'에 게재됐다. 이번 연구는 에스트로겐 수용체 양성·사람상피세포성장인자수용체2 음성(ER+/HER2-) 조기 유방암 환자에서 진스웰 BCT의 유전자 단독 모델인 BCT Gene Score의 예후 가치를 평가하기 위해 진행됐다.
연구에는 서울아산병원, 고려대 구로병원, 강남세브란스병원, 삼성서울병원, 국립암센터 등 국내 5개 기관의 ER+/HER2- 조기 유방암 환자 759명이 참여했다.
기존 BCT Score는 예후 관련 유전자 발현 정보와 종양 크기, 림프절 전이 여부 등 임상병리학적 정보를 함께 반영해 재발 위험을 평가한다. 이번 연구는 임상변수 없이 유전자 발현 정보만으로 산출하는 BCT Gene Score가 독립적인 예후 정보를 제공할 수 있는지를 분석했다.
분석 결과 BCT Gene Score는 재발 없는 생존(Recurrence Free Survival, RFS)과 유의한 연관성을 보였다. 연령과 종양 크기, 조직학적 등급, 림프절 상태를 보정한 다변량 분석에서도 독립적 예후 인자로 확인됐다.
BCT Gene Score 고위험군은 저위험군보다 예후가 좋지 않았으며, 점수가 높을수록 재발 위험도 증가하는 경향을 보였다.
BCT Gene Score와 기존 BCT Score를 함께 분석했을 때 재발 위험군을 보다 세분화할 수 있는 가능성도 확인됐다. 두 점수에서 모두 저위험으로 분류된 환자군은 가장 양호한 예후를 보였고, 두 점수 모두 고위험으로 분류된 환자군은 가장 좋지 않은 예후를 나타냈다.
연구진은 유전자 기반 분자정보와 임상병리학적 정보를 분리해 분석한 뒤 보완적으로 활용하는 방식이 경계 영역 환자의 치료 방향을 결정하는 데 활용될 수 있다고 설명했다.
해외 예후 검사인 21개 유전자 검사 '온코타입 DX(Oncotype DX)'와의 비교 분석도 진행됐다. 전체 환자군을 대상으로 비교한 결과 온코타입 DX에서 저위험군으로 분류된 환자 가운데 BCT Gene Score 고위험군은 상대적으로 낮은 무재발 생존율을 보였다.
젠큐릭스는 이번 결과가 진스웰 BCT를 활용해 환자의 예후 정보를 추가로 세분화할 가능성을 보여준다고 평가했다.
이번 연구의 교신저자인 안성귀 강남세브란스병원 교수는 "이번 연구는 진스웰 BCT의 기존 BCT Score뿐 아니라 유전자 정보만으로 구성한 BCT Gene Score 역시 독립적인 예후 가치를 가진다는 점을 확인했다"며 "BCT Score와 BCT Gene Score를 함께 활용하면 ER+/HER2- 조기 유방암 환자의 재발 위험을 보다 정밀하게 분류하고 환자별 맞춤 치료 전략을 세우는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
한진일 젠큐릭스 연구개발본부 이사는 "이번 논문은 진스웰 BCT가 단일 점수 기반 검사를 넘어 유전자 기반 위험도와 임상병리 기반 위험도를 함께 해석할 수 있는 확장성을 갖고 있음을 보여준 성과"라며 "앞으로도 유방암 예후진단과 관련한 임상 근거를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com