이수그룹, 3대3 농구팀 2곳 공식 후원

AI 핵심 요약beta
- 이수그룹이 13일 3대3 농구팀 두 곳과 후원 협약을 체결했다.
- 이수그룹은 두 팀에 훈련비와 대회 우승 인센티브를 제공하며 장기 파트너십을 이어가기로 했다.
- 이수그룹은 3대3 농구와 유소년 골프·육상·야구 등 기초 스포츠 후원을 지속하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대회 우승 시 특별 인센티브 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이수그룹이 3대3 농구팀 '이수체인저스', '이수챌린저스'와 공식 후원 협약을 체결했다.
이수그룹은 지난 13일 두 팀과 공식 후원 협약식을 진행했다고 15일 밝혔다. 협약식에는 이수그룹 관계자와 이동윤 이수체인저스 주장 등 선수들이 참석했다.
이수체인저스는 국내 3대3 농구팀 '코스모' 출신 선수들로 구성됐다. 이수그룹은 국내 3대3 농구 저변 확대와 아마추어 선수 육성을 위해 팀을 발굴하고 파트너십을 이어왔다.
이수체인저스는 지난 5월 열린 '제5회 이수챌린지페스타3X3 2026' 무제한부에서 우승했다.
기존 아마추어팀 '폴리스티즈'는 이수그룹의 후원을 계기로 이수챌린저스로 팀명을 변경했다. 이수챌린저스도 이수챌린지페스타3X3 2026에 참가했다.
이수그룹은 이번 협약에 따라 두 팀에 훈련비를 지원하고 대회 우승 시 특별 인센티브를 추가로 지급한다. 회사는 일회성 후원을 넘어 선수들이 안정적인 환경에서 훈련할 수 있도록 장기적인 파트너십을 이어갈 계획이다.
이수그룹에 따르면 3대3 농구는 전국체전 정식 종목으로 채택됐으며, 2027년 정식 프로리그 출범을 앞두고 '2026 KBA 3x3 프라임리그'가 운영되고 있다.
이수그룹은 3대3 농구 프로화 논의 이전인 2019년부터 관련 대회를 개최해 왔다.
이동윤 이수체인저스 주장은 "열악한 국내 3X3 여건 속에서 안정적으로 농구에 집중하는 것이 선수들의 오랜 꿈이었다"며 "향후 월드투어와 챌린저 무대 등에 도전해 성적으로 보답하겠다"고 말했다.
조요한 이수그룹 브랜드전략담당 상무는 "올해 그룹 출범 30주년을 맞아 이수체인저스, 이수챌린저스와 공식적인 파트너십을 맺게 됐다"며 "단순한 재정적 후원을 넘어 선수들과 소통하고 다양한 종목의 유망주들이 활동할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이수그룹은 3대3 농구 외에도 유소년 스포츠와 기초 종목 후원을 진행하고 있다.
2018년부터 주니어 골프대회 '영건스 매치플레이'를 공동 주최자 자격으로 후원하고 있다. 지난해에는 아마추어 골프 국가대표 안성현 선수와 후원 계약을 체결하고 대구 월배중학교 육상부와도 후원 협약을 맺었다.
최근에는 류현진재단과 2년 연속 스폰서십을 체결하고 유소년 야구 선수 육성을 지원하고 있다.
dconnect@newspim.com