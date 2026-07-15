다임바이오, 이병건 박사 경영자문위원 선임

AI 핵심 요약beta
- 다임바이오는 15일 이병건 박사를 경영자문위원에 선임했다.
- 이 박사는 경영전략과 BD, 글로벌 파트너십을 자문한다.
- 다임바이오는 신약 개발과 투자·기술이전 전략을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PARP1 저해제 임상 2상·중추신경계 후보물질 비임상 개발 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다임바이오는 제약·바이오 업계 전문경영인인 이병건 박사를 경영자문위원으로 선임했다고 15일 밝혔다.
이 박사는 다임바이오의 경영전략과 중장기 사업계획 수립을 비롯해 투자·사업개발(BD) 전략, 글로벌 파트너십 등 경영 전반에 대한 자문을 맡는다.
회사는 주요 신약 파이프라인이 글로벌 개발 단계에 진입함에 따라 연구개발과 함께 경영·사업개발·투자 전략을 강화하기 위해 이번 선임을 결정했다고 설명했다.
이 박사는 GC녹십자 대표이사와 녹십자홀딩스 대표이사, 종근당 부회장, SCM생명과학 대표이사, 지아이이노베이션 회장 겸 최고경영자(CEO), 한국바이오협회 이사장 등을 역임했다.
다임바이오는 항암과 중추신경계(CNS) 질환 분야를 중심으로 신약 후보물질을 개발하고 있다.
차세대 폴리(ADP-리보스) 중합효소1(PARP1) 선택적 저해제 'DM5167'은 국내 임상 1상을 거쳐 권장 2상 용량(RP2D)을 기반으로 후속 임상을 진행하고 있다. 회사는 국내 임상 1상에서 혈액학적 안전성을 확인했다고 설명했다.
다임바이오는 지난 5월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀암 적응증 대상 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받았다.
중추신경계 파이프라인 가운데 알츠하이머병 치료제 후보물질 'DM3159'는 올해 하반기 비임상시험관리기준(GLP) 독성시험에 착수할 예정이다. 파킨슨병 치료제 후보물질 'DM3190'은 비임상 개발을 진행하고 있다.
김정민 다임바이오 대표는 "주요 파이프라인의 개발 성과가 구체화되면서 글로벌 신약 개발과 사업화를 추진해야 하는 전환점에 있다"며 "이병건 박사가 회사의 다음 성장 단계에 필요한 경험과 자문을 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.
다임바이오는 이번 선임을 계기로 글로벌 파트너십 확대와 기술이전(L/O), 투자 유치 전략을 구체화할 계획이다.
dconnect@newspim.com