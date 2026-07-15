관광공사, 2030 국제사진측량·원격탐사학회 총회 최초 한국 유치

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- 한국관광공사가 15일 ISPRS 2030 총회 한국 유치에 성공했다.
- 2030년 6월 29일부터 7월 6일까지 인천 송도에서 열려 3천명 참가·92억 경제효과 예상된다.
- 인천은 4개 도시와 경쟁해 토론토 투표에서 최다 득표로 선정됐으며 공사는 유치 지원과 회의 환경 제공을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 2030년 국제사진측량·원격탐사학회 총회(ISPRS Congress 2030)를 한국으로 유치하는 데 성공했다.
ISPRS 2030은 4년 주기로 열리는 사진측량·원격탐사 및 공간정보 분야 최고 권위의 국제학술대회로, 2030년 6월 29일부터 7월 6일까지 인천 송도컨벤시아에서 개최될 예정이다. 100개국에서 외국인 2천여 명을 포함해 약 3천 명이 참가할 것으로 예상되며, 경제적 파급효과도 약 92억 원에 달할 것으로 기대된다.
이번 유치전에서 한국 인천은 중국 우한, 호주 시드니, 아랍에미리트연합국 아부다비, 케냐 나이로비 등 총 4개 도시와 경쟁했다. MICE 인프라와 관광 콘텐츠를 앞세워 경쟁력을 알린 인천은, 지난 5일 캐나다 토론토에서 열린 2026 ISPRS 총회 개최지 선정 투표 1차 투표에서 76표(46.91%)로 최다 득표를 기록했다. 이어 8일 열린 결선투표에서는 109표(67.28%)를 얻어 시드니를 제치고 최종 개최지로 확정됐다.
공사는 한국측량학회, 인천광역시, 인천관광공사와 함께 유치 전 단계에 걸쳐 협력을 이어왔다. 전차 대회가 열린 캐나다 토론토에서는 공사 토론토지사가 한국 유치 홍보관과 공식 연회를 운영하며 유치 결정권자 대상 홍보 활동을 펼쳤다. 공식 연회에는 주토론토 대한민국 총영사도 참석해 한국 유치에 대한 지지를 표명하며 힘을 보탰다.
윤영남 공사 컨벤션팀장은 "공사의 체계적인 국제회의 유치 지원과 인천이 가진 매력이 맞물려 이번 대규모 유치 성과로 이어졌다"라며, "2030년 인천 송도가 미래 기술 교류의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최고의 회의 환경과 특별한 한국의 추억을 선사하기 위해 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com