과천시, 공공하수처리시설 현대화 본격화...실시설계 착수보고회

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신계용 시장 "주민들이 신뢰·사랑하는 명품 친환경 시설을 조성하는 데 최선"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지역의 핵심 기반시설인 공공하수처리시설 현대화 사업의 실시설계에 본격 착수하고 시청 제1회의실에서 실시설계 착수보고회를 개최했다고 15일 밝혔다.

과천 공공하수처리시설 현대화 사업 조감도. [사진=과천시]

시에 따르면 이날 보고회에는 신계용 과천시장을 비롯해 시 관계 공무원, 한국환경공단, 실시설계 적격자로 선정된 금호건설㈜ 컨소시엄 관계자 등이 참석했다. 이들은 기본설계 내용을 재점검하고 향후 구체적인 실시설계 추진 계획을 공유하는 한편, 사업의 완성도를 높이기 위한 기술적 검토와 협력 방안을 논의했다.

이번 현대화 사업은 과천과천 공공주택지구를 비롯한 대규모 대안 개발사업과 관내 재건축 등으로 급증하는 하수처리 수요에 선제적으로 대응하고 노후화된 기존 하수처리 시설을 전면 개량하기 위해 추진된다.

시는 지난 2022년 사업 부지를 최종 확정한 이후 기본계획 수립과 입찰 절차를 진행해 왔으며 지난달 금호건설㈜ 컨소시엄을 실시설계 적격자로 선정한 데 이어 이번 보고회를 기점으로 본격적인 설계 설계안 작성에 돌입했다.

과천 공공하수처리시설 현대화 사업 실시설계 착수보고회. [사진=과천시]

새로운 공공하수처리시설은 과천동 555-2 일원에 하루 처리 용량 6만 톤 규모로 건립될 예정이다. 특히 수질 오염과 악취 문제를 원천 차단하기 위해 하수처리시설, 통합바이오가스화시설, 하수처리수 재이용시설 등 모든 주요 처리 시설을 지하에 배치한다.

지상부 공간은 시민들이 자유롭게 이용할 수 있는 친환경 공원으로 조성해 자연 친화적 복합 문화 공간으로 탈바꿈시킨다는 구상이다.

신계용 과천시장은 "공공하수처리시설 현대화 사업은 과천의 지속 가능한 도시 성장과 미래 발전을 뒷받침할 가장 중요한 기반시설 사업"이라며 "시민 눈높이에 맞춘 완성도 높은 설계 작업을 거쳐 안전하고 효율적인 하수처리 체계를 구축하고 주민들이 신뢰하고 사랑하는 명품 친환경 시설을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

과천 공공하수처리시설 현대화 사업 실시설계 착수보고회. [사진=과천시]

과천시는 앞으로 120일간의 실시설계 과정을 거친 뒤 설계 경제성 검토(VE)와 공공하수도 설치 인가 등 행정 절차를 차례로 밟아 오는 2027년 4월 착공을 목표로 사업에 박차를 가할 계획이다.

1141world@newspim.com