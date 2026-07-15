광양시, 인구정책위원회 위원 13명 공개모집

AI 핵심 요약beta
- 광양시는 15일 인구정책위원회 위원을 오는 24일까지 공개 모집했다
- 위원회는 인구정책 계획 수립·평가와 정책사업 발굴을 심의·자문한다
- 선정 위원은 2년간 활동하며 성별·연령·분야 균형을 고려해 선발한다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 시민과 전문가 참여 확대를 통한 실효성 있는 인구정책 추진을 위해 인구정책위원회 위원을 공개 모집한다
광양시는 관련 조례에 따라 위원회를 새롭게 구성하기 위해 오는 24일까지 인구정책위원회 위촉직 위원 13명을 모집한다고 15일 밝혔다.
위원회는 인구정책 기본계획과 시행계획 수립, 추진 실적 평가, 정책사업 발굴과 지원 등을 심의·자문한다.
지원 자격은 인구정책 분야 전문성과 경험을 갖춘 사람, 관련 시민단체 관계자, 일반 시민이다. 다만 3개 이상 위원회 중복 위촉자와 해당 위원회 2회 이상 연임자는 제외된다.
선정된 위원은 위촉일로부터 2년간 활동한다. 시는 전문성, 활동 경험, 참여 의지 등을 종합 심사해 성별과 연령, 분야별 균형을 고려해 선발할 계획이다.
신청은 방문, 등기우편, 네이버폼으로 가능하다. 결과는 8월 중 개별 통지된다. 자세한 사항은 광양시 청년일자리과로 문의하면 된다.
광양시 관계자는 "인구감소와 지역소멸 대응을 위해 시민과 현장의 다양한 의견 반영이 중요하다"며 인구정책에 대한 관심과 적극적인 참여를 당부했다.
chadol999@newspim.com