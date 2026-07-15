김성제 의왕시장, 재난취약지역 현장 점검..."주민대피체계 빈틈없어야"

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"여름철에는 사전 점검과 신속한 대응이 무엇보다 중요"

"공사 현장도 폭염에 따른 온열질환 예방 선제적 조치 시행"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 김성제 의왕시장이 여름철 집중호우와 강풍, 폭염 등 자연재난에 선제적으로 대응하기 위해 관내 주요 재난취약지역을 방문해 긴급 현장 점검을 실시했다고 15일 밝혔다.

김성제 의왕시장 여름철 자연재난 대응 현장점검_복합물류 지하차도. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 현장 점검은 기습적인 집중호우와 태풍 등 여름철 자연재난으로 인한 인명·재산 피해를 예방하고 실질적인 시민 안전 대책이 현장에서 제대로 작동하는지 검증하기 위해 마련됐다.

이날 김 시장은 ▲ 복합물류 지하차도 ▲ 의왕역 앞 상습 침수지역 ▲ 오전청계 도로개설공사 현장 ▲ 왕곡천 등 재난취약지역을 차례로 찾아 시설물 안전관리 실태를 점검했다. 특히 재난 발생 시 신속한 출입 통제와 주민 대피 체계가 현장에서 즉각 가동될 수 있는지 중점적으로 확인했다.

먼저 복합물류 지하차도를 찾은 김 시장은 집중호우 시 차량 고립과 침수 피해를 막기 위한 배수펌프 작동 상태, 배수로 정비 상황, 차량 진입 차단 시설 운영 체계를 점검했다.

김성제 의왕시장 여름철 자연재난 대응 현장점검_오전청계도로개설공사 현장. [사진=의왕시]

아울러 침수 위험 등 긴급 상황에 대비한 비상 연락 체계와 현장 대응 매뉴얼도 세심히 살폈다.

이어 의왕역 앞 상습 침수지역에서는 빗물받이와 우수관로 등 배수시설의 관리 상태를 점검하고 집중호우 시 도로 침수가 우려되는 구간에 대한 예찰 강화와 신속한 초동 대응을 지시했다.

오전청계 도로개설공사 현장에서는 집중호우로 인한 절개지와 옹벽의 토사 유출 우려 구간을 점검하는 한편 강풍에 대비한 자재 적치 상태와 가설 시설물 고정 상태를 살폈다.

더불어 폭염에 무방비로 노출되기 쉬운 공사 현장 근로자들의 온열질환 예방을 위해 ▲ 무더위 시간대 작업 조정 ▲ 충분한 식수 비치 ▲ 휴식 시간 보장 ▲ 그늘막 및 휴게시설 운영 등의 폭염 대응 체계가 제대로 이행되고 있는지 꼼꼼히 확인했다.

김성제 의왕시장 여름철 자연재난 대응 현장점검_왕곡천. [사진=의왕시]

마지막으로 왕곡천을 방문해 하천 수위 상승에 대비한 제방과 배수시설 관리 상태를 확인하고 하천변 산책로의 신속한 출입 통제 및 인근 저지대 주민을 위한 안전 대책을 점검했다.

김성제 시장은 "여름철에는 집중호우와 태풍, 극심한 폭염 등 다양한 자연재난이 동시에 발생할 수 있는 만큼 철저한 사전 점검과 신속한 대응이 무엇보다 중요하다"며 "재난취약지역에서 조금이라도 위험 징후가 발견되면 즉시 출입을 통제하고 주민 대피가 신속하게 이뤄질 수 있도록 관련 대응 체계를 철저히 유지해 달라"고 주문했다.

김성제 의왕시장 여름철 자연재난 대응 현장점검. [사진=의왕시]

아울러 "야외 공사 현장에서도 폭염에 따른 온열질환 예방 조치를 선제적이고 철저하게 시행해 근로자들의 안전 확보에 만전을 기해달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com