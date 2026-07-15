파주시, 시민 온열질환 예방 '한모금쉼터' 15일부터 운영

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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 본격적인 여름철 폭염에 선제적으로 대응하고 시민들의 온열 질환을 예방하기 위해 15일부터 야외 생수 냉장고인 '한모금쉼터'를 운영한다고 밝혔다.

생수 무료 제공 한모금쉼터 운영 포스터.[사진=파주시]

한모금쉼터는 전철역 주변과 유동인구가 많은 생활권 거점, 폭염 취약 계층이 많이 이용하는 지역 등에 야외 생수 냉장고를 설치해 시민들이 이동 중 시원한 생수로 갈증을 해소하고 잠시 더위를 식힐 수 있도록 한 시민 체감형 폭염 대응 시설이다.

파주시는 지난해 13곳에서 올해 7곳을 추가해 총 20곳으로 운영 규모를 확대했다.

주요 설치 장소는 GTX-A 운정 중앙역, 금촌역 인근, 운정 호수 공원 인근, 금촌통일시장 인근, 광탄농협 인근 등이다.

한 모금 쉼터는 시민 누구나 이용할 수 있으며, 1인당 생수 1병 이용을 원칙으로 운영한다.

파주시는 각 쉼터에 하루 3회, 회당 200병씩 생수를 보충해 20곳에서 하루 최대 1만2000병을 제공할 계획이다.

또 냉장고 내·외부 청결 상태와 생수 보관 상태를 정기적으로 점검하고 이용량과 기상 상황에 따라 보충 횟수와 물량을 탄력적으로 조정해 시민 이용에 불편이 없도록 할 방침이다.

손배찬 시장은 "폭염은 시민의 건강과 안전에 직접적인 영향을 미치는 재난인 만큼 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 대응책을 적극 추진하겠다"며 "철저한 현장 점검과 위생 관리를 통해 시민 누구나 한모금쉼터를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

한편 시는 한모금쉼터 운영과 함께 무더위쉼터 운영, 폭염 저감시설 확충, 폭염 취약 계층 건강 관리, 야외 노동자 보호 대책 등 다양한 폭염 대응 정책으로 폭염으로 인한 인명 피해를 최소화하는 데 총력을 기울일 방침이다.

skyimhan@newspim.com