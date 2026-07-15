한국재료연구원, GIST와 AI 기반 첨단소재 공동연구센터 출범

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AI 융합 연구로 협력 분야 확대

지역 에너지 생태계 경쟁력 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국재료연구원(KIMS)이 광주과학기술원(GIST)과 함께 인공지능(AI) 기반 차세대 첨단 소재·제조 기술 개발을 위한 공동연구 거점을 창원에 구축했다.

연구원은 전날 경남 창원 본원에서 'KIMS-GIST 공동연구센터' 설립 현판식을 열고 양 기관 공동연구를 본격화했다고 15일 밝혔다.

양 기관은 지난해 10월 31일 에너지, 반도체, AI, 모빌리티, 디스플레이 등 첨단 융합기술 분야 연구·기술개발과 인력 교류, 공동연구 사업 기획을 골자로 한 업무협약을 체결했다.

최철진 한국재료연구원장(오른쪽 세 번째)이 14일 경남 창원의 KIMS 본원에서 열린 KIMS-GIST 공동연구센터 설립 현판식에 참가하고 있다.[사진=한국재료연구원] 2026.07.15

이번 공동연구센터는 당시 합의한 협력 사항을 구체적인 연구과제로 전환하기 위한 후속 조치다. 연구자들이 수시로 교류하면서 공동 연구과제와 국가·지역 연계 신규사업을 함께 발굴·추진하는 구조를 갖춘다.

공동연구센터는 AI 기반 차세대 첨단 소재·제조 기술을 발굴해 미래 산업과 사회 변화에 선제 대응하는 것을 목표로 삼았다. 정부가 추진하는 '초혁신경제' 정책 방향에 맞춰 차세대 태양광, 그린수소, 지능형 반도체를 주요 협력 분야로 설정하고, 양 기관의 연구 역량과 산업 수요를 반영한 단계별 공동연구를 추진할 계획이다.

이를 위해 GIST 차세대에너지연구소가 가진 에너지 분야 연구 인프라와 기초·원천연구 역량을, KIMS 에너지·환경재료연구본부가 보유한 소재·부품·시스템 기술, 제조공정, 시험·평가 및 신뢰성 검증 역량과 결합한다.

연구개발 전 과정에 AI 전환(AX)을 접목해 소재 설계와 제조 효율을 높이고 기초·원천연구에서 기술 검증·실증, 산업 활용까지 이어지는 전주기 협력체계를 구축한다는 구상이다. 연구·검증 결과를 다시 기술개발에 반영하는 순환 구조도 함께 마련해 연구 성과의 축적과 확산을 도모한다.

공동연구센터는 양 기관 연구자들이 상시 교류하는 협력 창구 역할을 수행한다. 공동 연구과제뿐 아니라 국가 연구개발사업, 지역 연계 신규사업을 함께 기획·제안하고, 광주·전남 지역의 신재생에너지·AI 연구 및 실증 기반과 양 기관의 산·학·연·관 네트워크를 연계하는 방안도 병행한다.

인력 교류와 전문인력 양성, 정책 대응과 산업 협력 프로그램을 함께 운영해 지역 청정에너지 생태계 경쟁력 강화, 국가 탄소중립 목표 달성, 에너지 안보 강화, 미래 소재·제조 산업 발전에 기여한다는 계획이다.

news2349@newspim.com