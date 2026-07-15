박성현 광양시장, 역대 의장·시장과 시정 방향·화합 모색

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"지역 정치권과 정기 소통·협력으로 시민 체감 시정 완성"



[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 민선 9기 시정 방향을 공유하고 지역 정치권과의 소통·협력을 강화하기 위해 지역 정치인 초청 간담회를 열었다.

광양시는 지난 14일 호텔락희광양에서 시정 발전과 지역 화합을 위한 '지역 정치인 초청 간담회'를 개최했다고 15일 밝혔다.

광양시는 지난 14일 시정 발전과 지역 화합 위해 호텔락희광양에서 '지역 정치인 초청 간담회' 개최했다.[사진=광양시] 2026.07.15 chadol999@newspim.com

이번 간담회는 민선9기 출범을 맞아 지역 정치인들의 경험과 의견을 시정에 반영하고 화합과 소통을 바탕으로 향후 시정 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 박성현 광양시장, 이기연 광양시의회 의장, 이성웅 전 광양시장과 역대 전라남도의회 의장·의원, 광양시의회 의장·부의장 등 지역 정치인 20여 명이 참석했다. 간담회는 광양시 5대 대전환과 미래 성장축 발표를 시작으로 참석자 자유 제언, 화합 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행됐다.

참석자들은 지역 정치권과의 지속적인 소통과 협력의 필요성을 강조하며 광양의 미래 발전과 지역 경쟁력 강화를 위한 다양한 의견을 제시했다.

특히 대규모 사업 추진에 있어 재정 여건과 실현 가능성을 고려해 우선순위를 정하고 선택과 집중을 통해 추진해야 한다는 제언 등 시정 전반에 대한 의견이 이어졌다.

박성현 광양시장은 "오늘 간담회의 핵심 화두는 소통이었다"며 "시정과 의정은 시민 행복과 지역 발전이라는 공동 목표를 향하고 있는 만큼 앞으로도 지역 정치권과 정기적으로 소통하고 긴밀히 협력해 시민이 체감하는 시정을 완성하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com