BNK금융그룹, 하반기 자회사 조직개편 단행…부울경 특화 전략 전면 가동

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ESG 전략·산업금융 지원 체계 구축

AI·디지털 전환으로 성장동력 모색



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 하반기 경영전략을 실행 중심으로 전환하고 지역금융 기능 강화에 나섰다.

BNK금융그룹은 하반기 경영전략을 실행 가능한 조직 구조로 구체화하고 지역금융 본연의 역할을 강화하기 위해 지주와 은행 자회사 조직개편을 단행했다고 15일 밝혔다.

BNK금융그룹이 하반기 경영전략을 실행 중심 조직으로 구체화하고 지역금융 본연의 역할을 강화하기 위해 지주와 주요 자회사의 조직개편을 실시했다. 사진은 BNK금융그룹 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.27

이번 개편은 지역경제 대응, ESG 전략의 지역화, 미래금융 대응 등 세 축으로 추진했다. 부울경(부산·울산·경남) 특화 전략을 체계적으로 실행하고 지역 주력산업을 대상으로 한 생산적금융 공급을 넓히는 데 조직 역량을 재배치했다.

지주는 BNK경영연구원 산하에 '부울경 경제연구팀'을 새로 두고 지역 특화 연구 기능을 강화한다. 이 팀은 부울경 산업 구조와 경제 동향을 심층 분석해 그룹 차원의 지역 전략 수립을 지원하는 내부 싱크탱크 역할을 맡는다.

ESG 전략도 지역 밀착형으로 재구성했다. BNK금융그룹은 '부울경ESG전략팀'을 신설해 지역 현안과 연계한 ESG 과제를 발굴하고 지역사회와 함께하는 ESG 활동을 확대하는 체계를 구축했다. 이를 통해 지역사회와의 관계를 기반으로 한 ESG 실행력을 높인다는 방침이다.

미래금융 대응 조직도 새로 짰다. 그룹 인공지능 전환을 총괄하는 'AX추진단'을 신설해 AI 기반 업무 혁신과 디지털 전환을 본격화하고 '디지털자산추진단'을 통해 지급결제와 디지털자산 등 금융환경 변화에 대한 대응 체계를 마련해 새로운 성장동력을 모색한다.

은행 자회사는 지역 주력산업 지원 기능을 전담하는 조직을 강화했다. 부산은행과 경남은행은 각각 '산업금융전략팀'을 신설해 민선 9기 정책 방향과 연계한 산업금융 전략을 수립하고 SMR(소형모듈원전), 방산, 우주항공, 친환경조선 등 권역별 전략산업을 중심으로 지역 밸류체인 기반 금융지원 체계를 구축한다.

부산은행은 '해양금융추진단'을 신설해 해양금융 전문 인력을 확보하고 선박금융과 해양 인프라 금융사업 발굴을 확대한다. 기술평가 기능은 혁신성장금융단으로 이관해 벤처·스타트업에 대한 투자와 금융 지원을 한 곳에서 담당하도록 해 혁신기업 지원 기능을 정비했다.

경남은행은 중소·중견기업의 세대교체 수요에 대응하기 위해 '기업승계지원팀'을 새로 만들었다. 승계 컨설팅과 금융지원을 연계한 원스톱 서비스를 제공해 지역 기업의 안정적인 승계와 지속 성장을 뒷받침하는 체계를 갖춘다.

news2349@newspim.com