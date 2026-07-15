'남원 복숭아' 홍콩 수출…1억5000만원 규모·해외 판로 구축

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 15일 복숭아 홍콩 수출 선적식을 열었다
- 남원 농협들이 협력해 그린황도·황도 복숭아를 수출한다
- 7월 말까지 15톤 1억5000만원 규모로 홍콩에 공급한다
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남원시·농협·수출업체 협력 강화…품질관리 기반 해외 판로 다변화 추진
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 지역 대표 농특산물인 복숭아의 해외 경쟁력 강화를 위해 홍콩 수출 확대에 나서며 안정적인 해외 판로 구축에 힘을 모으고 있다고 15일 밝혔다.
남원시는 이날 남원원예농협 산지유통센터(APC)에서 '2026년 남원 복숭아 홍콩 수출 선적식'을 개최했다.
행사에는 양충모 남원시장과 전북자치도 및 시·도의원, 농협 관계자, 수출업체 관계자 등 20여 명이 참석해 성공적인 수출과 해외시장 확대를 기원했다.
이번 수출은 남원시조합공동사업법인이 주도하고 남원원예농협, 춘향골농협, 남원농협이 협력해 추진한다. 안정적인 물량 확보와 철저한 품질관리를 기반으로 남원 복숭아의 해외 경쟁력을 높일 계획이다.
수출 품목은 남원을 대표하는 복숭아 품종인 '그린황도'와 '황도'다. 엄격한 선별 과정을 거친 복숭아는 오는 7월 말까지 총 15톤, 1억5000만원 규모로 홍콩 시장에 순차적으로 공급될 예정이다.
양충모 남원시장은 "남원 복숭아는 우수한 품질과 높은 당도로 홍콩 소비자들에게 꾸준한 관심을 받고 있다"며 "현지 판촉 활동을 통해 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 해외 판로 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com