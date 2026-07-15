GH, 광명시흥 지식산업센터 대보건설 컨소시엄 우선협상자 선정

AI 핵심 요약beta
- GH가 15일 광명시흥 지식산업센터 민간사업자 공모에서 대보건설 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.
- 이 센터는 지하2층·지상17층 규모 직주복합형 지식산업센터로 조성돼 창업·영세기업에 업무공간과 공공임대주택 272가구를 제공한다.
- GH는 2027년 7월 착공해 2030년 7월 준공을 목표로 사업을 추진하며 수도권 서남부 첨단산업 혁신거점과 지역경제 활성화를 기대하고 있다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = GH(경기주택도시공사)는 광명시흥 도시첨단산업단지 내 공공형 지식산업센터 건립사업 민간사업자 공모 결과 대보건설 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 15일 밝혔다.
선정된 대보건설 컨소시엄은 대표사인 대보건설을 비롯해 금호건설, 동부건설, 우호건설, 산하에코종합건설로 구성됐다.
GH는 우선협상대상자와의 협약 체결을 마친 뒤 기본설계와 실시설계를 순차적으로 진행한다.
이어 오는 2027년 7월 착공, 2030년 7월 준공을 목표로 사업을 추진한다.
광명시흥 지식산업센터는 지하 2층부터 지상 17층, 연면적 13만 3571㎡ 규모로, 산업·업무·근린생활시설에 임대주택을 결합한 '직주복합형' 복합지식산업센터로 조성된다.
창업·영세기업에 안정적인 업무 공간을 제공하는 것은 물론 통합공공임대주택 272가구를 함께 지어 종사자들의 주거 안정을 돕는다.
김용진 GH 사장은 "광명시흥 지식산업센터가 수도권 서남부 첨단산업 혁신 거점으로 자리매김할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"며 "기업의 성장과 혁신을 지원하고 산업·주거·지원기능이 조화를 이루는 고품질 복합 지식산업센터를 조성해 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com