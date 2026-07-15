KB국민카드, 청년극단과 소상공인 응원 캠페인 '국민극장' 공개

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 소상공인을 응원하는 'KB이숍우화' 캠페인의 두 번째 시리즈인 '국민극장' 영상을 공개했다고 15일 밝혔다.

KB이숍우화'는 이솝우화에서 착안한 소상공인 지원 캠페인으로, 지난해 공개된 3편의 영상이 누적 조회수 1000만 회를 기록하며 큰 관심을 끌었다. 이번에 공개된 '국민극장'은 해당 캠페인의 두 번째 시리즈로, 일상에서 선행을 실천하는 소상공인들의 실제 미담을 연극 무대 형식으로 풀어내 소개했다.

[사진=KB국민카드]

1화 '꿈꾸는 수화식당'은 청각장애인 직원들과 함께 수어로 소통하는 식당을 운영하는 소상공인의 이야기를 다뤘다. 영상 속 주인공은 경북 포항에서 10년째 수화식당을 운영 중인 김소향 사장으로, 구직에 어려움을 겪는 청각장애인들에게 근로 환경을 제공하며 이들의 자립을 지원해 왔다.

해당 영상은 침체된 공연 업계를 지원하고 신인 배우들의 활동을 돕기 위해 청년극단과의 협업으로 제작됐다.

KB국민카드는 향후 오지 마을에서 미용 봉사를 펼치는 미용실 사장의 이야기를 담은 2화 '오지의 미용사', 매일 1만 원씩 모아 기부하는 붕어빵 사장의 미담을 다룬 3화 '나눔의 붕어빵'을 순차적으로 공개할 계획이다.

KB국민카드 관계자는 "국민극장 캠페인을 통해 사회 곳곳에서 나눔을 실천하는 소상공인들을 지속적으로 발굴해 소개할 예정"이라며 "많은 국민이 소상공인들의 따뜻한 사연에 공감하고 응원하기를 기대한다"고 말했다.

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