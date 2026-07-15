화성시 대표 쌀 브랜드 '수향미' 고급화 품질 관리 체계 구축

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'전자코 시스템' 도입, 핵심 향기 성분 정밀 분석하고 축적된 데이터 바탕 과학적 품질관리 본격 나서

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성시농업기술센터가 화성특례시의 대표 쌀 브랜드인 '수향미'의 품질을 고급화하고 브랜드 경쟁력을 높이기 위해 과학적인 품질 관리 체계를 구축한다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

15일 화성특례시에 따르면 수향미는 은은한 팝콘 향과 뛰어난 밥맛으로 소비자들에게 큰 호평을 받아온 화성시의 대표 농산물이다.

그러나 특유의 향기와 품질을 좌우하는 성분이 재배 환경이나 기상 조건 등 외부 요인에 민감해 일정한 맛과 향을 유지할 수 있는 체계적인 관리 체계의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 센터는 첨단 '전자코 시스템'을 도입해 수향미의 핵심 향기 성분인 '2-아세틸-1-피롤린(2-Acetyl-1-Pyrroline)'을 정밀 분석하고 축적된 데이터를 바탕으로 과학적인 품질관리에 본격 나설 방침이다.

이와 함께 매년 관내 수향미 재배지 32개소를 대상으로 시행 중인 품질조사도 한층 강화한다.

향기 성분 분석은 물론 단백질 함량, 완전미율 등 주요 품질 특성을 종합적으로 분석해 수향미의 품질을 균일하게 유지하고 재배 기술을 개선해 나갈 계획이다.

송성호 화성시농업기술센터 소장은 "수향미는 화성을 대표하는 농산물 브랜드인 만큼 소비자가 언제 어디서나 변함없는 품질과 향을 느낄 수 있도록 과학적인 관리 체계를 강화하겠다"며 "이번 전자코 시스템 활용과 철저한 품질조사를 통해 수향미가 대한민국 최고의 쌀 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com