서울시 '이동약자 주유 서비스' 146곳으로 확대..."QR 스캔으로 주유 가능"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 15일 이동약자 주유 서비스 참여 주유소를 내달까지 146곳으로 확대하기로 했다.
- 이 서비스는 QR코드로 직원과 연결해 장애인·임산부 등 이동약자에게 셀프주유소에서 주유 도움을 제공하는 방식이다.
- 서울시는 서비스 이용 실적과 만족도를 점검하며 미참여 주유소까지 단계적으로 참여를 넓힐 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 '이동약자 주유 서비스' 참여 주유소를 확대한다고 15일 밝혔다. 16일부터 50개소가 추가 참여하고 내달에는 50개소를 추가해 총 146개소를 확충할 계획이다.
이동약자 주유 서비스는 지난 3월 서울시가 대한석유협회, 한국주유소협회, SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크 등과 업무협약을 맺고 도입했다. 그동안 정유사 직영 셀프주유소 46개소에서 시범 운영해 왔다.
이용 방법은 협력 셀프주유소에 부착된 QR코드를 휴대전화로 인식하면 근무 중인 직원과 연결돼 주유 도움을 받는 방식이다. 장애인과 임산부 등 주유기 조작이 어렵거나 차량에서 내리기 힘든 이동약자가 대상이다.
지난 6월 기준 서울 시내 주유소 390곳 가운데 275곳(70.5%)이 셀프주유소다. 서비스 확대가 완료되면 서울 셀프주유소의 53.1%에서 이동약자 주유 지원 서비스를 이용할 수 있게 된다.
협력 주유소 위치는 스마트서울맵과 한국석유공사 오피넷 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다. 서울시는 한국석유관리원과 함께 이용 실적과 만족도를 점검하고, 미참여 주유소의 추가 참여도 유도할 계획이다.
정순규 서울시 녹색에너지과장은 "셀프주유소가 70%를 넘어선 현실에서 이동약자의 주유 불편 해소는 더 미룰 수 없는 과제"라며 "미참여 주유소까지 단계적으로 넓혀 누구나 불편 없이 기름을 넣을 수 있게 하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com