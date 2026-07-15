장수군, 방화동자연휴양림서 쿨밸리페스티벌·트레일레이스 개최

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전국서 2000여명 참가...EDM 물놀이·맨손 송어잡기·18.8㎞ 산악코스 운영

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 제헌절 연휴를 맞아 대표 여름축제인 '제4회 장수쿨밸리페스티벌'과 '2026 장수쿨밸리트레일레이스'를 연계 개최한다고 15일 밝혔다.

장수쿨밸리페스티벌은 오는 17일부터 19일까지 3일간 장수 방화동자연휴양림 일원에서 열린다. '자연이 품은 계곡, 행복이 머무는 하루'를 주제로 시원한 계곡과 청정 자연을 배경으로 공연과 체험 프로그램을 운영해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 여름축제를 선보인다.

지난해 장수쿨밸리트레일레이스[사진=장수군]2026.07.15 gojongwin@newspim.com

축제 대표 프로그램인 '쿨밸리 밸리밤'은 EDM 공연과 물놀이를 결합한 행사로 올해는 토요일과 일요일 이틀간 진행된다.

가족 단위 관광객들에게 인기를 얻고 있는 맨손 송어잡기 체험도 축제 기간 내내 운영해 특별한 여름 추억을 선사할 예정이다.

축제와 함께 열리는 '2026 장수쿨밸리트레일레이스'는 기존 하루에서 18~19일 이틀간으로 확대 운영된다. 전국에서 사전 신청한 2000여 명의 참가자들이 장수의 숲길과 계곡을 달리며 청정 자연을 만끽하게 된다.

대회는 오전 7시 30분 장수종합경기장에서 출발해 방화동자연휴양림까지 이어지는 18.8㎞ 단일 코스로 진행된다. 참가자 안전을 위해 출발 시간을 3개 그룹으로 나눠 운영하고 제한 시간은 6시간으로 정했다.

코스는 동촌리고분군, 논개활공장, 사두봉 능선 등을 지나 방화동 생태길과 자연휴양림으로 이어진다. 울창한 숲과 계곡을 따라 달리는 트레일 코스로 참가자들에게 힐링과 성취감을 동시에 제공할 것으로 기대된다.

군은 물을 활용한 게릴라 이벤트와 지역 상권 이용객 대상 경품행사를 마련해 지역 소비를 촉진하고 셔틀버스 운행, 안전요원과 의료진, 구급차 배치 등 안전관리에도 만전을 기할 계획이다.

최훈식 장수군수는 "장수의 대표 여름축제와 산악 트레일레이스가 함께 열리는 만큼 많은 관광객이 청정 자연 속에서 특별한 여름 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com