NCT 127 멤버 전원, SM엔터와 재계약 체결…"활동 전폭 지원"

AI 핵심 요약beta
- NCT 127 멤버 전원이 15일 SM과 재계약했다
- SM은 팀워크와 신뢰를 바탕으로 동행을 이어간다고 밝혔다
- NCT 127은 8월 24일 정규 7집을 낸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 127 멤버 전원이 소속사 에스엠(SM)과 동행한다.
15일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 127 멤버 쟈니, 태용, 유타, 도영, 재현, 정우, 해찬이 굳건한 팀워크와 신뢰를 바탕으로 전원 재계약을 체결했다.
SM 측은 "NCT 127은 2016년 7월 7일 데뷔 이후 10년이라는 시간 동안 팬들의 뜨거운 지지와 사랑 속에 K팝을 대표하는 아티스트로 자리매김했다. 그 눈부신 여정을 함께해 주신 멤버들과 팬들에게 다시 한번 감사드린다"고 말했다.
이어 "당사는 앞으로도 NCT 127의 활동을 전폭적으로 지원하며 든든한 동반자가 될 것"이라고 밝혔다.
SM엔터테인먼트와 재계약을 체결한 NCT 127은 오는 8월 24일 정규 7집을 발매하며 본격적인 활동에 나선다. 이어 9월 18~20일 서울 KSPO DOME에서 다섯 번째 투어 '네오 시티-더 레드 라인(NEO CITY – THE REDLINE)'을 개최한다.
alice09@newspim.com