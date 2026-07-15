韓총리 "미·이란 충돌 반복…국제 유가·공급망 불안 상수로 봐야"

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15일 서울청사서 비상경제점검회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 15일 미국과 이란 간 무력 충돌이 반복되는 국제 상황을 언급하면서 "국제 유가, 공급망 불안을 상수로 보고 우리의 장단기 대책을 추진해 나가야 한다"고 강조했다.

한 총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제점검회의를 열고 "최근 미국 이란 간 무력 충돌이 다시 반복되고 있고, 종전협상도 자칫 좌초 위기에 놓여있는 상황"이라며 이같이 밝혔다.

또 "안정화되던 국제 유가도 다시 상승하고 있고 이는 고스란히 우리 물가와 공급망에 압박을 가하고 있다. 정부의 대응 태세도 다시 한번 가다듬어야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제15차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.07.15 gdlee@newspim.com

한 총리는 "현재의 원유·나프타 등 수급 상황을 철저 점검하고 우회경로 이용과 공급망 다변화를 적극 추진해 주시기를 바란다"고 당부했다.

아울러 "에너지 가격 상승에 본격적인 무더위와 폭우 등 계절적 재난 요인까지 겹치면서 서민과 취약계층의 삶이 어려워지는 시기"라며 "재경부 농식품부, 해수부 등 관계부처 중동발 에너지 충격이 민생에 전이되지 않도록 만전을 기해주시고 농·어민 등 생산자 어려움도 살펴주시기 바란다"고 했다.

한 총리는 "폭염과 폭우로부터 취약계층 안전과 생계를 촘촘하게 지켜낼 수 있도록 현장 중심의 사전 점검과 대비에 전력을 다할 것"도 주문했다.

이어 "어제(14일) 정부는 현재의 위기를 기회로 바꿀 구체적 로드맵으로 하반기 경제성장전략을 발표했다"며 "이번 전략은 중동위기 극복 넘어 경제 체제 개선하고, 잠재성장률을 반등시키기 위한 정부의 약약속"이라고 말했다.

그러면서 "과감한 규제 혁신과 첨단 미래산업에 대한 투자를 통해 대외 충격에 흔들리지 않는 경제대도약 원년 완성해야 한다"며 "대외리스크를 빈틈없이 통제해 민생 안정시키는 동시에 미래 성장 동력을 확충해서 대체 불가능한 대한민국으로 나아가야 하겠다"고 덧붙였다.

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