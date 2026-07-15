전북교육청, 방학 중 '초등돌봄·교육 우수모델' 3개 지역 선정

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진안·순창·부안 45개 초등학교...국비 12억1379만 원 투입

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 교육부의 '2026년 방학 중 초등돌봄·교육 우수모델 지원사업' 공모에서 진안군, 순창군, 부안군 등 3개 지역이 선정돼 국비 12억1379만 원을 확보했다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 방학 기간 돌봄과 교육서비스가 부족한 지역을 중심으로 학교와 지역사회가 협력해 초등학생들에게 다양한 돌봄·교육 프로그램을 제공하기 위해 추진됐다.

초등 방학중 돌봄[사진=전북교육청] 2026.07.15 lbs0964@newspim.com

전국에서는 17개 기초지자체가 선정됐으며 전북은 진안, 순창, 부안 등 전국에서 가장 많은 3개 지역이 선정돼 지역 기반 돌봄·교육 운영 역량을 인정받았다.

사업비는 진안군 2억7900만 원, 순창군 4억 원, 부안군 5억3400만 원이 지원된다. 3개 지역은 모두 45개 초등학교를 대상으로 지역 특성을 반영한 방학 프로그램을 운영할 계획이다.

진안군은 학교 강사 파견과 지역기관 연계 프로그램, 지역 체험활동, 권역별 공동 프로그램을 추진한다. 순창군은 방학 중에도 학기와 같은 수준의 돌봄·교육 프로그램을 추가 편성하고 급식을 지원한다.

부안군은 지역사회 연계형, 미래역량형, 체험학습형, 캠프형, 공동교육과정 등 다양한 프로그램을 운영해 학생들의 교육 기회를 확대할 예정이다.

전북교육청은 이번 공모 선정을 계기로 학교와 지역사회가 함께하는 지역 기반 돌봄·교육 체계를 더욱 강화하고 학생들이 방학 중에도 안전하고 질 높은 돌봄과 교육을 받을 수 있도록 지원을 확대할 방침이다.

천호성 전북교육감은 "앞으로도 지역의 다양한 교육·돌봄 자원을 활용해 학생들이 방학 중에도 안전하고 의미 있는 배움과 성장을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com