전북, 올해 첫 일본뇌염 매개모기 확인…예방수칙 준수 당부

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지난해보다 1주일 늦은 7월 14일 작은빨간집모기 확인...유전자 검사 '음성'

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 올해 도내에서 처음으로 일본뇌염 매개모기인 '작은빨간집모기'가 확인됐지만 유전자 검사 결과 일본뇌염 바이러스를 비롯한 모기 매개 감염병은 검출되지 않았다고 15일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 질병관리청과 함께 기후변화 매개체 감시사업을 추진하고 있다. 지난 14일 도내에서 채집한 모기 가운데 일본뇌염을 매개하는 작은빨간집모기를 올해 처음 확인했다.

작은빨간집모기[사진=전북자치도] 2026.07.15 lbs0964@newspim.com

올해 첫 발견 시기는 지난해 7월 8일보다 약 1주일 늦었다. 연구원은 장마 기간이 길어지고 강우일수가 늘어난 기상 여건이 모기의 생태 주기에 영향을 준 것으로 분석했다.

채집된 모기를 대상으로 실시한 정밀 유전자 검사에서는 일본뇌염 바이러스는 물론 뎅기열, 지카바이러스감염증 등 주요 모기 매개 감염병 바이러스가 모두 검출되지 않았다.

다만 전국적으로는 일본뇌염 경보가 발령된 상태다. 지난 3월 20일 제주에서 올해 첫 일본뇌염 매개모기가 확인돼 주의보가 내려졌고 6월 17일에는 대구에서 채집된 모기에서 일본뇌염 바이러스 유전자가 검출돼 경보가 발령됐다.

작은빨간집모기는 암갈색의 소형 모기로 논과 축사 주변에 주로 서식하며 야간에 활발하게 활동한다. 감염되면 대부분 증상이 없거나 가벼운 발열에 그치지만 영유아와 고령층 등 면역 취약계층은 급성 뇌염으로 진행될 수 있다. 급성 뇌염은 치명률이 20~30%에 이르고 심각한 신경학적 후유증을 남길 수 있어 예방이 중요하다.

전경식 전북자치도 보건환경연구원장은 "장마 이후 본격적인 무더위가 시작되면 모기 매개 감염병 위험이 더욱 높아질 수 있다"며 "선제적인 감시체계를 유지해 도민 건강 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "일본뇌염은 예방접종으로 충분히 예방할 수 있는 만큼 생후 12개월부터 만 12세 이하 아동은 표준 예방접종 일정에 맞춰 접종을 완료하고 야외활동 시에는 밝은색 옷을 착용하고 모기 기피제를 사용하는 등 개인 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

lbs0964@newspim.com