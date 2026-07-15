대전서 올해 첫 일본뇌염 매개모기 확인…지난해보다 한 달 빨라

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 올해 처음으로 일본뇌염을 옮기는 작은빨간집모기가 발견됐다. 지난해보다 확인 시점이 약 한 달 앞당겨지면서 모기 물림 예방에 각별한 주의가 요구된다.

대전보건환경연구원은 지난 6일부터 8일까지 한밭수목원에서 채집한 모기 57마리를 검사한 결과, 작은빨간집모기 1마리를 확인했다고 15일 밝혔다.

대전에서 올해 처음으로 일본뇌염을 옮기는 작은빨간집모기가 발견됐다. [사진=대전시] 2026.07.15 nn0416@newspim.com

지난해 대전지역에서 작은빨간집모기가 처음 확인된 시점은 8월 7일로, 올해는 이보다 약 한 달 빠르다.

연구원은 지난 4월부터 한밭수목원을 비롯한 지역 주요 지점에서 모기 개체 수와 모기 매개 감염병 발생 여부를 정기적으로 조사하고 있다.

이번에 채집된 모기를 대상으로 일본뇌염바이러스 유전자 검사를 진행했으나 바이러스는 검출되지 않았다.

현재 전국에는 일본뇌염 경보가 내려진 상태다. 지난 3월 20일 제주에서 올해 처음 작은빨간집모기가 발견돼 일본뇌염 주의보가 발령됐으며, 지난달 17일 대구에서 채집된 모기에서 일본뇌염바이러스가 검출되면서 경보로 격상됐다.

작은빨간집모기는 국내 전역에 분포하는 일본뇌염의 주요 매개체다. 바이러스에 감염되더라도 대부분 별다른 증상이 없거나 발열과 두통 등 가벼운 증상을 보이지만, 일부는 뇌염으로 악화할 수 있다.

정태영 대전보건환경연구원장은 "대전에서도 일본뇌염 매개모기가 확인된 만큼 야외활동 시 피부 노출을 줄이고 모기 기피제를 사용하는 등 예방수칙을 지켜달라"며 "지속적인 감시와 검사를 통해 모기 매개 감염병 확산을 차단하겠다"고 말했다.

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