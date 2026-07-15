서울디자인재단 'DDP 바캉스: 뮤직페스티벌' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 31일부터 8월 2일까지 운영

공연·먹거리·체험 프로그램 제공



[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울디자인재단은 이달 31일부터 내달 2일까지 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 'DDP 바캉스: DDP 뮤직페스티벌'을 개최한다고 15일 밝혔다.

행사는 'DDP가 선사하는 여름 휴가'를 콘셉트로 음악, 미식, 휴식이 어우러진 야간 축제다. 오후 4시부터 밤 11시까지 운영돼 퇴근 후에도 시민과 관광객이 서울의 여름밤을 즐길 수 있도록 했다.

DDP 바캉스 포스터 [사진=서울디자인재단]

축제장은 ▲라이브 무대 ▲휴식존 ▲마켓존으로 구성된다. 방문객은 공연을 감상하거나 빈백과 캠핑체어에서 휴식을 취하고, 다양한 음식과 음료를 즐길 수 있다.

라이브 무대에서는 오후 9시부터 밤 11시까지 재즈·클래식·포크 공연이 날짜별로 펼쳐진다. 휴식존은 빈백 라운지로 꾸며지며 사전 예약자에게는 음료와 스낵, 기념품 등으로 구성된 'DDP 바캉스 패키지'가 제공된다. 현장 선착순 이용도 가능하다.

마켓존에는 20개 소상공인이 참여해 다양한 먹거리를 선보인다. DDP 비어, 논알코올 음료, 디저트 등을 판매한다. 농심의 신제품 시식과 공연 관람권 증정 이벤트도 진행된다. DDP 인근 현대시티아울렛, 두타몰 등 동대문 상권과 연계한 프로모션도 마련된다.

행사장 곳곳에는 프랑스 루브르 피라미드 광장에서 사용된 헬리녹스 캠핑체어 500여 개를 활용한 힐링존, 포토존, 럭키드로우 등 참여형 프로그램도 운영된다. 팝콘과 솜사탕을 무료로 제공하는 이벤트도 준비됐다.

축제는 네이버 사전 예약과 현장 참여를 통해 이용할 수 있다. 공연 일정과 세부 프로그램은 DDP 홈페이지와 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

서울디자인재단은 이번 행사를 시작으로 DDP 운영시간을 시범적으로 밤 11시까지 확대하고 야간 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.

blue99@newspim.com