고창 봉덕리 고분 3호분, 마한 최고 수준 토목기술 확인

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국가유산청 발굴조사 공개…2023~2025년 3차 조사 통해 축조기술 규명

국내 최초 토낭 격자망·성벽 축조공법 결합 확인…마한 사회 조직력 입증

[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 마한 최대 규모 분구묘인 '고창 봉덕리 고분군 3호분' 3차 발굴조사에서 국내 최초의 축조공법이 확인되는 등 마한 최고 수준의 토목기술을 입증하는 성과를 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 발굴조사는 국가유산청 역사문화권 중요유적 발굴조사 사업의 하나로 추진됐다. 2023년 1차, 2024년 2차 조사에 이어 고분 사면부 성토 양상과 외곽 시설을 조사해 마한 최대급 분구묘의 성격과 축조기술을 규명하는 데 의미 있는 성과를 거뒀다.

고창 봉덕리 고분군 3호분, 조사대상지 조사완료 직상(남동→북서)[사진=고창군] 2026.07.15 gojongwin@newspim.com

가장 큰 성과는 국내 최초로 토낭(土囊) 격자망 공법과 성벽 축조공법이 결합된 초대형 고분 축조기술이 확인된 점이다.

이는 서로 다른 토목공법을 유기적으로 활용한 방식으로 당시 고창 지역 지배세력이 대규모 노동력을 체계적으로 조직하고 관리할 수 있는 뛰어난 사회적 역량과 토목기술을 갖췄음을 보여주는 중요한 고고학적 사례로 평가된다.

조사 결과 고분 중심부에는 석실묘나 석곽묘 등 일반적인 매장주체부가 설치되지 않은 것으로 최종 확인됐다.

이에 따라 봉덕리 고분군 3호분은 단순한 무덤이 아닌 고분군 전체를 상징하는 대규모 의례 공간으로 조성됐을 가능성이 더욱 커졌다.

또 분구 중앙부를 향해 대각 방향으로 매납된 대형 발형기대(그릇받침)와 옹편 등이 출토돼 거대한 고분 축조 과정에서 제의가 계획적이고 지속적으로 이뤄졌음을 다시 확인했다.

이를 통해 봉덕리 고분군 3호분은 정치적 권위와 종교·의례 문화를 상징하는 기념비적 공간으로 해석되고 있다.

이번 조사 성과는 고창이 마한의 유력한 정치세력인 모로비리국의 중심지였음을 뒷받침하는 학술적 근거를 더욱 강화했다.

또한 1500여 년 전 마한 사회의 토목기술과 사회 조직체계, 의례문화를 종합적으로 규명하는 중요한 자료로 평가받고 있다.

gojongwin@newspim.com