数据：韩6月就业人数同比增6.3万 时隔一个月恢复增长

纽斯频通讯社世宗7月15日电 韩国国家数据处15日发布《2026年6月就业动向》显示，韩国6月就业人数为2915.4万人，同比增加6.3万人。

【插图=AI生成】

数据显示，6月韩国就业人数同比增长0.2%。此前，5月就业人数同比下降4万人，为17个月来首次出现同比减少；此次时隔一个月再次跌转升。

6月韩国就业率为63.4%，同比下降0.2个百分点；15岁至64岁人口就业率为70.2%，同比下降0.1个百分点。其中，15岁至29岁青年就业率为43.9%，同比下降1.7个百分点。

分行业来看，保健业和社会福利服务业就业人数同比增加21.4万人，增幅为6.6%；文化、体育和休闲服务业增加5.5万人，增长10%；运输和仓储业增加4.8万人，增长2.8%。

与此同时，制造业就业人数同比减少9.7万人，降幅为2.2%；农林渔业减少9.5万人，下降6.4%；建筑业减少6.7万人，下降3.4%。

数据显示，6月韩国失业人数为83.4万人，同比增加1万人，增幅为1.2%；失业率为2.8%，与上年同期持平。

在非经济活动人口中，因劳动力市场原因放弃继续求职、且过去一年内有求职经历的"放弃求职者"人数为35.6万人，同比增加1.6万人。

此外，"休息人口"规模为243.9万人，同比增加5000人。"休息人口"是指没有特别原因、既未就业也未积极求职的人群，不属于失业人口。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社