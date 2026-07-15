SKT-SK바이오팜, AI로 난치성 암 신약 개발 속도

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5개월 만에 연구 완료...기존 방식 대비 개발 기간 60% 단축

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤과 SK바이오팜이 인공지능(AI)을 활용해 난치성 암 표적 치료제 개발에 필요한 초기 유효물질 2종을 발굴했다.

양사는 암세포 표면 단백질인 'ROR1'에 결합할 수 있는 바인더 후보를 대량으로 생성하고 선별한 뒤 실험실 검증을 통해 2종의 바인더가 초기 유효물질로 가능성을 보임을 확인했다. 바인더는 암세포 같은 특정 표적에 결합하도록 설계된 물질이다.

SK텔레콤과 SK바이오팜이 인공지능(AI)을 활용해 난치성 암 표적 치료제 개발에 필요한 초기 유효물질 2종을 발굴했다. [사진= SK텔레콤]

ROR1은 여러 혈액암과 고형암에서 많이 발현되는 종양 관련 세포 표면 단백질로 항암 표적 치료제 개발 분야에서 주목받고 있다.

연구에서 SK바이오팜은 신약 개발 경험을 바탕으로 신규 바인더 발굴 전략을 수립했고 SKT는 AI 기술을 활용해 후보를 생성하고 ROR1과의 결합 가능성을 분석했다.

SKT는 단백질 조각인 프래그먼트를 다양한 방식으로 조합하는 머신러닝과 강화학습을 적용했으며 강화학습을 통해 AI가 구조적 안정성이 높은 조합에 더 높은 보상을 부여해 최적의 신규 바인더 구조를 찾도록 했다. 선별 단계에서는 SKT의 그래픽처리장치(GPU) 자원을 활용해 다수의 후보를 병렬로 처리했다.

양사는 이번 연구를 약 5개월 만에 완료했다. 이는 SK바이오팜의 기존 방식으로 통상 1~2년이 걸리던 신약 개발 초기 연구 기간을 60% 이상 단축한 것이다.

조동연 SK텔레콤 AI 컨버전스 담당은 "이번 성과를 바탕으로 바이오 특화 거대언어모델(LLM) 개발 등 바이오 AI 분야 전반으로 기술 협력 범위를 확대하는 방안을 검토 중"이라고 말했다.

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