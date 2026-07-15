'장윤기 사건' 수사팀장 구속 송치…"강간살인 혐의 적용 저지"

증거인멸·직권남용·직무유기 혐의

리얼돌·케이블타이 발견 후 압수하지 않아

강간살인죄 혐의 적용 막아





[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = '장윤기 살인 사건'을 수사한 경찰 수사팀장이 직권남용과 증거인멸 등 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 수사팀장은 수차례에 걸쳐 장윤기에 대한 성범죄 혐의 적용을 저지했던 것으로 조사됐다.

경찰청 국가수사본부 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단(특수단)은 15일 광주경찰청에서 중간 수사 결과 브리핑을 열고 이번 살인 사건 수사팀장인 광주 광산경찰서 소속 박모 경감을 증거 인멸·직권남용권리행사방해·직무유기 등 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다. 경찰은 장윤기 살인 사건 은폐 의혹이 커지자 특수단을 꾸렸다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

특수단 조사 결과 박모 경감은 장윤기 주거지 및 차량 수색 과정에서 강간 목적을 입증할 수 있는 중요 증거물인 리얼돌과 케이블타이를 발견하고도 압수하지 않았다. 오히려 케이블타이가 촬영된 현장 영상을 삭제하라고 수사팀에 지시했다. 박 경감은 중요 증거물이 확보되지 않은 상태에서 장씨의 집 비밀번호와 차량 키를 장씨의 아버지에게 전달하라고 팀원에게 지시한 것으로 드러났다.

박 경감은 특히 장윤기에게 강간살인죄 혐의 적용을 막았던 것으로 조사됐다. 박 경감은 수사팀에 '성적으로 몰아가지 말라'며 조사 범위를 제한했다. 실제로 박 경감은 범죄분석보고서를 첨부하면서 '성적 목적' 부분을 배제한 수사보고서를 작성하도록 했다. 수사팀원이 스토킹 사건 내용이 포함된 수사보고서를 올리자 특정 내용을 빼라고도 지시했다.

수사 기록 관리 부실 및 고의 누락 정황도 드러났다. 광주경찰청 과학수사계가 '성적 동기 개입 가능성을 검토할 필요가 있다'는 내용으로 작성한 장씨 면담결과 보고서를 전달받고도 박 경감은 기록에서 누락시켰다. 더욱이 '누락된 서류를 모두 검찰에 보내라'는 광주경찰서 지시를 받은 팀원에게 현장감식결과보고서를 제외하라고 지시했다. 박 경감은 또 범행 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보고 장씨의 차량 뒷문이 열려 있는 것 같다고 팀원이 분석한 보고서 삭제를 지시하고, '불문명하다'라고 재작성하게 했다.

특수단은 이같은 행위로 인해 장윤기 살인사건에 강간살인죄 혐의를 적용하지 못하고 단순 살인 혐의가 적용됐다고 판단해 박 경감을 구속 송치했다.

특수단은 장씨의 아버지와 여러 차례 통화한 김모 경사에 대해 공무상 비밀 누설 혐의를 적용하고, 수사팀이 장윤기 아버지에게 일반 살인 법률 적용을 부탁받은 것인지 여부를 수사하고 있다. 특수단은 이와 별도로 전 광산경찰서장과 전 형사과장을 직권남용 권리행사 방해 혐의로 불구속 입건해 조사 중이다.

특수단은 "범행 동기 및 경찰관 아버지와의 유착 여부 등 모든 의혹에 대해 지위고하를 막론하고 철저하게 수사하겠다"고 설명했다.

calebcao@newspim.com