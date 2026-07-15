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이억원 금융위원장 "코리아 디스카운트 해소, 사람 살리는 금융으로 전환"

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AI 핵심 요약

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  • 이억원 금융위원장이 15일 하반기 금융개혁 방향을 제시했다.
  • 코리아 디스카운트 해소와 사람 살리는 금융 전환을 강조했다.
  • 부동산 금융을 줄이고 초격차 산업·채무자 보호를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 코스피 상승률 91.9%, 자사주 소각·배당 확대
장기연체채권 소각·불법사금융 원스톱 대응 강화
"초격차 산업 투자 확대…금융 구조개혁 가속"

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 이억원 금융위원장이 코리아 디스카운트를 끝내고 '사람 살리는 금융' 시대로의 전환을 하반기 정책 방향으로 제시했다. 부동산 중심의 잔인한 금융에서 벗어나 초격차 산업을 키우고, 채무자를 보호하는 사람 살리는 금융으로 금융시스템을 근본적으로 재설계한다는 방침이다.

이 위원장은 15일 청와대 영빈관에서 열린 대통령 주재 업무보고에서 "올해 상반기 한국 자본시장은 오랜 기간 시장을 짓눌러온 코리아 디스카운트에서 벗어나 코리아 프리미엄으로 전환할 기반을 마련했다"고 평가했다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

코스피는 7월 3일 기준 상승률 91.9%로 주요국 증시 가운데 1위를 기록했고, 시가총액 역시 세계 13위에서 7위권으로 상승했다. 또한 자사주 소각·처분·공시 강화로 주주가치 중심의 기업문화가 정착되고 있으며, 최근 현금배당과 자사주 소각 규모 증가 역시 기업 행태 변화의 신호로 평가했다.

부동산 편중 금융을 생산적 분야로 전환하는 작업도 핵심 과제다.

국민성장펀드는 출범 6개월 만에 14조6000억원 규모, 21건을 승인하며 AI·반도체(4조원), 바이오(9000억원), 이차전지(6000억원), 방산(5000억원) 등 미래 경쟁력과 직결된 산업에 자금을 공급했다. 금융권의 생산적 분야 자금공급 규모는 5월 말 기준 150조원으로 진도율은 약 60% 수준이다.

정부는 향후 5년간 민간 624조원, 정책금융 626조원을 더해 총 1250조원을 초격차 산업과 혁신기업에 투입할 계획이다.

채무자 보호를 중심으로 한 '사람 살리는 금융'도 본격 추진된다.

이 위원장은 "새도약기금을 통해 7년 이상 장기연체채권 10조4000억원(88.5만명)을 매입해 즉시 추심을 중단했고 이 중 취약계층 2조3000억원(26.9만명)은 별도 심사 없이 우선 소각했다. 금융사의 자체 채무조정을 유도하고, 채권 매각 이후 양수인의 불법추심에 대한 점검·보고 의무도 강화했다"고 밝혔다.

불법사금융 피해자 보호도 강화된다. 관계기관과 함께 원스톱 지원체계를 구축해 불법추심 2000여건을 중단시키고 무효확인서를 발급했으며, 상품권 사채 등 변종 사채까지 단속 및 구제 대상에 포함했다.

포용금융은 정책이 아닌 시스템 차원으로 제도화한다.

이 위원장은 "은행권에 포용금융 종합평가체계를 도입하고, 포용금융 최고책임자(CIFO)를 지정해 전략 수립과 내부통제, 상품 공급을 총괄하도록 한다. 개인신용평가 역시 과거 연체 이력 중심에서 벗어나 신용회복 노력과 미래 성장성, 대안신용평가를 반영하는 방향으로 개편해 중·저신용자의 금리 단층 문제를 완화할 것"이라고 강조했다.

정책서민금융도 확대한다. 새희망홀씨 증액, 인터넷은행 중저신용자 비중 확대, 연간 31조9000억원 규모 중금리대출 공급, 단일금리 4.9% 상품, 저소득층 긴급생계비 대출 등을 패키지로 추진한다.

청년과 소상공인 지원도 구조개혁의 축으로 포함됐다.

이 위원장은 "청년 대상 보증부 창업대출, 대안신용 기반 신용카드, 재무상담 및 자산형성 지원 프로그램을 확대하고, 소상공인에는 AI 기반 신용평가모형(SCB)을 16개 은행으로 확대 적용한다"며 "'소상공인 더드림 패키지'는 12조원 이상으로 확대하고, 새출발기금 신청기간도 2027년까지 연장한다"고 덧붙였다.

가계부채 관리도 병행한다. 2026년 가계대출 증가율 목표를 1.5%로 설정하고 DSR 소득심사를 강화해 상환능력을 초과하는 대출을 차단한다. 고위험 주택담보대출에 대한 자본규제도 강화해 레버리지 기반 부동산 투기를 억제할 방침이다.

시장 불안 대응을 위해서는 100조원+α 규모의 시장안정프로그램 확대, 금융안정계정 신설, 부실 금융회사 신속 정리 제도 개선도 추진한다.

지배구조 측면에서는 CEO의 이사회 장악을 견제하는 방향으로 제도를 개선하고, 연임 절차 투명화, 기관투자자 역할 강화, 상호금융권 임원 자격요건 강화 등도 포함됐다. 감독·검사·제재·인허가 전반에 대한 쇄신도 예고했다.

디지털 금융 분야에서는 디지털자산법 제정을 통해 디지털자산업과 스테이블코인 규율 체계를 마련하고, 망분리 규제 완화, 데이터 활용 절차 간소화 등을 통해 AI·데이터 기반 금융혁신과 포용금융을 동시에 추진할 계획이다.

이 위원장은 "이번 금융 구조개혁은 단기 성과에 그치지 않고 제도화와 항구화를 통해 '대체불가 대한민국'을 만드는 과정"이라며 "국민이 체감할 수 있는 금융 성과를 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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