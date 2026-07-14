허태정 "시민 부담 사업 바로잡겠다"…인수위, 대형사업 재검토 주문

제2 문화예술복합단지·보물산 프로젝트 재검토 제안

트램·대형 도로사업 수요·재원 따져 우선순위 재조정

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 대전시장이 시민 부담을 키우는 사업은 추진 과정과 필요성을 투명하게 설명하고 문제가 확인되면 바로잡겠다고 밝혔다. 민선9기 대전광역시장직 인수위원회도 대형 시설과 교통사업을 중심으로 재정과 수요를 다시 따져 사업 우선순위를 조정해야 한다고 주문했다.

대전시장직 인수위원회는 14일 시청 대강당에서 성과보고회를 열고 지난달 9일부터 이어진 약 한 달간의 활동을 마무리했다.

14일 오전 대전시청 대강당에서 열린 시장직 인수위원회 성과보고회에서 허태정 시장에서 시민 요구 사업들을 설명하고 있다. [사진=대전시] 2026.07.14 nn0416@newspim.com

이날 행사에는 허태정 시장과 박정현 인수위원장, 인수위원·자문위원, 관계 공무원과 시민 등 300여 명이 참석했다. 인수위는 민선 8기 주요 사업에 대한 점검 결과와 민선 9기 시정 운영 방향을 분과별로 제시했다.

교육문화예술체육분과는 시설 건립에 치우친 문화정책을 지적하며 제2 문화예술복합단지의 사업 타당성을 다시 검토해야 한다고 제안했다. 보물산 프로젝트도 일방적인 사업 추진보다 시민 의견을 수렴하는 숙의 절차를 거쳐야 한다고 밝혔다.

도시주택교통분과는 도시철도 2호선 트램과 대형 도로·철도사업에 대해 공정률과 재원, 교통 수요를 종합적으로 분석하는 관리체계가 필요하다고 진단했다. 사업을 일률적으로 중단하기보다는 수요와 대체사업, 재정 여건을 기준으로 우선순위를 다시 정해야 한다는 취지다.

여성환경복지분과는 환경정책이 대형 토목사업에 편중됐다고 평가하고 대규모 시설사업과 현금성 복지사업을 재정 여건에 맞게 조정해야 한다고 제안했다.

경제과학산업분과는 인공지능과 인공지능 전환(AI·AX) 대응 역량 강화, 산업단지 개발 과정의 재정·사업 위험 관리 등을 주요 과제로 제시했다. 자치행정분과는 시민주권과 행정 신뢰 회복을 강조하며 기존 사업을 폐기하기보다 시민 체감도와 공공성, 재정 책임성을 기준으로 재설계해야 한다고 밝혔다.

허태정 시장은 "시민께 약속한 사업은 철저히 이행하되 시민에게 부담이 되는 사업은 정직하게 설명하고 바로잡겠다"며 "예산과 행정력을 시민의 삶과 직접 연결된 분야에 집중하겠다"고 강조했다.

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