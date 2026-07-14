경남도, 우주항공·AI 인재 양성 산학연 협력 체계 구축

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경상국립대 UNIST·KAI 공동연구소 설립

핵심기술 연구 및 인력 양성 협력 약속

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지역 대학의 정부 지원사업 선정을 뒷받침하기 위해 우주항공·방산과 인공지능 분야 산학연 협력 체계 구축에 나섰다.

도는 경상국립대가 교육부 '성장엔진 연계 지역인재양성 패키지 지원대학' 선정을 추진하는 가운데 관련 협력 기반 마련에 참여했다고 14일 밝혔다.

14일 오전 11시 경상국립대학교가좌캠퍼스에서 열린 UNIST, ㈜한국항공우주산업과 '우주항공·방산 및 AI 핵심기술 공동연구소' 설립·운영 등 업무협약식[사진=경남도] 2026.07.14

경상국립대는 이날 진주 가좌캠퍼스에서 UNIST, 한국항공우주산업(KAI)과 '우주항공·방산 및 AI 핵심기술 공동연구소' 설립과 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 권진회 경상국립대 총장, 박종래 UNIST 총장, 김종출 KAI 대표이사와 경남도 및 진주시·사천시 관계자가 참석했다.

이번 협약은 경상국립대가 추진 중인 '성장엔진 특성화 융합연구원' 구상을 구체화하는 단계로 세 기관은 공동연구소를 중심으로 핵심기술 공동연구와 전문인력 양성, 연구성과 확산에 협력하기로 했다.

융합연구원은 경남 항공제조 기반 위에 경상국립대의 우주항공·방산 연구역량, UNIST의 AI 기술, KAI의 산업 현장 경험을 연계하는 구조로 추진된다. 이를 통해 연구개발과 인력 양성, 산업 적용을 연결하는 체계를 구축한다는 계획이다.

협약에 따라 세 기관은 국가 및 글로벌 연구개발 과제의 공동 기획과 수행, 연구인력 교류, 연구시설 공동 활용 등을 추진한다. 실무협의회를 통해 공동연구소 운영과 세부 과제를 구체화할 방침이다.

학위·비학위 교육과정을 연계해 AI와 우주항공·방산 분야를 아우르는 융합형 인재 양성에도 나선다. 산업 현장과 연계한 교육을 통해 실무 역량을 갖춘 인력 배출을 목표로 한다.

도는 이번 협력이 울산과 경남을 잇는 연구개발 협력으로 확장돼 부·울·경 권역의 첨단산업 기반 강화로 이어질 것으로 보고 있다. 지역 항공우주 산업 기반과 연계해 산학연 협력 체계를 지속 확대할 계획이다.

하정수 경남도 대학협력과장은 "이번 협약이 경상국립대의 특성화 역량 강화와 정부 사업 선정에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "도 차원의 지원을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com