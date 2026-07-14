전주시·전북지방우정청, 수출 물류비·온라인 판로 확대 지원

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해상물류비 최대 500만원 지원, 지방우정청 최초 해상운송 지원사업 본격 시행

우체국쇼핑 브랜드관 개설·라이브커머스 운영, 바이전주 우수상품 온라인 판매

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 전북지방우정청과 지역 중소기업의 수출 경쟁력 강화와 온라인 판로 확대를 위한 기업지원사업 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이날 시청에서 열린 협약식에는 조지훈 전주시장과 구본준 전북지방우정청장, 전상문 바이전주우수업체협의회장 등이 참석했다.

지역 중소기업 수출·온라인 판로 확대 '맞손'[사진=전주시]2026.07.14 lbs0964@newspim.com

양 기관은 글로벌 공급망 불안과 물류비 상승으로 어려움을 겪는 중소 제조기업의 부담을 줄이고 바이전주 우수상품의 온라인 판매 기반을 확대하기 위해 해상물류비 지원사업과 우체국쇼핑 연계 온라인 프로모션을 공동 추진하기로 했다.

해상물류비 지원사업은 지방우정청 가운데 처음 추진되는 사업으로 전주지역 중소 제조기업을 대상으로 해상·내륙 운송비의 70%를 지원한다.

총사업비는 5000만 원이며 전주에 본사 또는 공장을 둔 중소 제조업체는 업체당 최대 500만 원까지 지원받을 수 있다. 사업은 이달부터 예산 소진 때까지 진행되며 참여 기업은 가까운 우체국에서 신청할 수 있다.

바이전주 우수상품 온라인 프로모션은 이달부터 11월까지 운영된다. 전주시와 전북지방우정청, 한국우편사업진흥원이 협력해 우체국쇼핑 내 전용 브랜드관 개설, 할인행사, 특가 프로모션, 라이브커머스, 민간 쇼핑몰 연계 판매 등을 지원할 계획이다.

시는 이번 협약을 계기로 지역 중소기업의 수출 물류 부담을 줄이고 바이전주 우수상품의 온라인 판로를 지속적으로 확대해 기업 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.

lbs0964@newspim.com