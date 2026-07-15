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2026.07.15 (수)
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데이터처, 'AI 국가 데이터망' 만든다…물가·기사 검증도 자동화

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 15일 부처별 정책자료를 AI 학습 DB로 구축하고 범정부 국가 AI 데이터망과 '모두의 AI' 체계를 만들기로 했다.
  • AI가 공식통계 기반으로 물가·기사 오류·인구밀집도 등을 실시간 분석해 생활 밀착형 정책과 맞춤형 통계 서비스를 확대하기로 했다.
  • 인구·국세·금융·의료 등 국가데이터를 허브·스포크 방식으로 안전하게 연계하고 지방 데이터 활용과 보안기술을 강화하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일 대통령 주재 업무보고
부처 정책자료 AI학습 DB 구축
'모두의 국가데이터' 허브 조성
AI로 서민물가 매일 점검 계획
2029년 국가 메타데이터 완성

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 활용해 정책과 행정 전반을 데이터 중심으로 전환하는 '국가 AI 데이터 체계' 구축에 착수한다. 각 부처가 보유한 정책자료를 AI가 학습할 수 있는 데이터베이스(DB)로 구축하고, 이를 연결한 범정부 AI 데이터망을 만들겠다는 청사진이다.

또 서민물가를 실시간으로 분석해 가격 불안 신호를 조기에 포착하고, 통계를 인용한 기사의 오류를 AI가 자동 검증하는 시스템을 단계적으로 도입한다. 대규모 행사장의 인구밀집도 예측과 생애주기별 맞춤형 통계 서비스 등도 함께 추진해 데이터 기반 정책의 활용 범위를 국민 생활 전반으로 확대할 계획이다.

국가데이터처는 15일 대통령 주재 업무보고에서 '국민의 삶을 지원하는 국민 중심 AI·데이터 체계'를 비전으로 ▲AI 데이터 관리체계 구축 ▲데이터 거버넌스 및 국가 데이터 허브 구축 ▲정책 맞춤형 통계·데이터 서비스 확대 등 3대 추진전략을 발표했다고 밝혔다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

◆ 정책자료도 AI가 학습…2029년 '모두의 AI' 구축

이번 업무보고에서 가장 역점을 둔 부분은 정부 내부 정책자료까지 AI 학습 데이터로 체계화하는 국가 AI DB 구축 계획이다. 데이터처는 각 부처가 보유한 정책자료와 계획문서 등을 AI가 이해할 수 있는 형태로 구조화하고, 이를 기반으로 데이터처 특화형 AI 모델을 구축한 뒤 범정부로 확산하기로 했다. 단순히 데이터를 많이 축적하는 방식이 아니라 중복 데이터를 제거하고 품질을 높이는 'Good Data' 전략을 적용해 AI의 추론 성능을 높인다는 구상이다.

정부는 내년 중 표준 방법론을 마련한 뒤 특화형 AI 플랫폼과 '모두의 데이터 카탈로그'를 구축하고, 2029년부터 각 기관 데이터를 연결해 '모두의 AI' 서비스에 제공할 예정이다. 기관별 업무 데이터를 지식화·구조화해 정부와 국민 모두가 활용할 수 있는 국가 자산으로 만든다는 의미다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

AI의 신뢰성 확보도 추진한다. AI가 공식통계에 기반해 환각(Hallucination) 없이 답변하도록 통계 메타데이터(온톨로지)를 구축한다. 올해는 5개 통계를 대상으로 시범 구축해 연말 국무회의에서 시연하고, 2028년까지 통계 메타데이터를 확대한 뒤 2029년 들어 국가 메타데이터 체계를 완성할 계획이다.

안형준 데이터처 처장은 지난 9일 관련 브리핑에서 "정부 정책자료 자체를 AI화하는 국가 DB 구축이 이번 업무보고의 가장 큰 변화"라며 "데이터 중심 AI 관리체계를 정부 전반에 도입하고, 이를 통해 전체적인 효율과 성능을 향상시켜 나가겠다"고 강조했다.

◆ AI가 물가·축제 인파·기사 오류까지 실시간 분석

국민이 체감하는 AI 기반 행정서비스도 대폭 확대된다. 먼저 민생품목 가격 변동을 상시 감시하는 AI 기반 물가 모니터링 시스템을 구축한다. 재정경제부와 농림축산식품부, 해양수산부 등 관계부처와 함께 가격 변동을 실시간 분석해 물가 불안 신호를 조기에 포착하고 정책 대응을 지원한다.

안 처장은 "현재 소비자물가는 월 단위로 작성되지만, 앞으로는 국민 생활과 밀접한 품목의 가격을 AI가 매일 분석해 물가가 안정적인지와 정책 대응이 필요한지 등을 실시간으로 파악하게 된다"며 "458개 소비자물가 품목 가운데 변동성이 큰 가공식품 등을 중심으로 우선 적용할 계획"이라고 설명했다.

또 AI를 활용해 통계를 인용한 기사를 자동으로 찾아 공식 통계와 비교·검증하는 시스템을 구축한다. 이 밖에 명절과 지역축제 등의 인구밀집도를 예측해 안전사고를 예방하고, 통신 데이터를 활용한 혼잡도 예측 정보도 제공한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

아동·청년·중장년·고령자 등 생애주기별 맞춤형 통계도 새롭게 제공한다. 청년의 하루 생활과 소비패턴, 중장년층의 소득과 노후준비, 고령자의 삶의 질 등을 데이터로 분석해 정책 수립에 활용한다. 국가통계포털(KOSIS)에는 생성형 AI를 접목해 자연어 질문만으로 26만여개 통계표를 검색·분석할 수 있는 서비스도 연내 시범 운영할 예정이다.

◆ 국세·금융·의료 연결…'모두의 국가데이터' 허브 구축

정부는 부처별로 흩어진 데이터를 하나의 네트워크처럼 연결하는 '모두의 국가데이터(Hub&Spokes)' 체계도 구축한다. 인구·가구·주택·기업 등록부 등을 보유한 데이터처를 허브(Hub)로 삼고, 국세·금융·보건의료·교육 등 21개 범정부 데이터센터를 전용망으로 연결한다. 데이터를 한 곳으로 모으는 방식이 아니라 필요한 순간에 안전하게 연계하는 구조다.

보안도 강화한다. 양자컴퓨터 환경에서도 안전한 동형암호 기술을 적용해 암호화된 상태에서 데이터를 분석할 수 있도록 하고, 개인정보를 식별할 수 없는 합성데이터를 자동 생성해 AI 학습에도 활용한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

지방 데이터 활용도 확대된다. 지방정부 행정자료와 국가 등록부를 연계한 지역등록부를 구축하고, 통신·카드 데이터를 결합한 지역 단위 민관 데이터 서비스를 제공한다. 이를 활용해 청년 인구 이동, 관광객 유입, 골목상권 소비, 생활인구 변화 등을 분석해 지방정부의 정책 수립을 지원할 계획이다.

이와 함께 AI 코드 안정성 검사기를 도입해 현재 업무시간에만 가능했던 통계데이터센터 분석 서비스를 24시간 운영하고, 등록부도 잠정·확정 체계를 도입해 월간·분기 단위로 구축 주기를 단축하는 등 데이터 제공 시기를 대폭 앞당길 계획이다.

안 처장은 "국민이 체감할 수 있는 AI·데이터 혁신을 통해 국민의 삶을 실질적으로 지원하는 국가 데이터 체계를 완성해 나가겠다"고 강조했다. 

rang@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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