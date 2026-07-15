데이터처, 'AI 국가 데이터망' 만든다…물가·기사 검증도 자동화

15일 대통령 주재 업무보고

부처 정책자료 AI학습 DB 구축

'모두의 국가데이터' 허브 조성

AI로 서민물가 매일 점검 계획

2029년 국가 메타데이터 완성

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 활용해 정책과 행정 전반을 데이터 중심으로 전환하는 '국가 AI 데이터 체계' 구축에 착수한다. 각 부처가 보유한 정책자료를 AI가 학습할 수 있는 데이터베이스(DB)로 구축하고, 이를 연결한 범정부 AI 데이터망을 만들겠다는 청사진이다.

또 서민물가를 실시간으로 분석해 가격 불안 신호를 조기에 포착하고, 통계를 인용한 기사의 오류를 AI가 자동 검증하는 시스템을 단계적으로 도입한다. 대규모 행사장의 인구밀집도 예측과 생애주기별 맞춤형 통계 서비스 등도 함께 추진해 데이터 기반 정책의 활용 범위를 국민 생활 전반으로 확대할 계획이다.

국가데이터처는 15일 대통령 주재 업무보고에서 '국민의 삶을 지원하는 국민 중심 AI·데이터 체계'를 비전으로 ▲AI 데이터 관리체계 구축 ▲데이터 거버넌스 및 국가 데이터 허브 구축 ▲정책 맞춤형 통계·데이터 서비스 확대 등 3대 추진전략을 발표했다고 밝혔다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

◆ 정책자료도 AI가 학습…2029년 '모두의 AI' 구축

이번 업무보고에서 가장 역점을 둔 부분은 정부 내부 정책자료까지 AI 학습 데이터로 체계화하는 국가 AI DB 구축 계획이다. 데이터처는 각 부처가 보유한 정책자료와 계획문서 등을 AI가 이해할 수 있는 형태로 구조화하고, 이를 기반으로 데이터처 특화형 AI 모델을 구축한 뒤 범정부로 확산하기로 했다. 단순히 데이터를 많이 축적하는 방식이 아니라 중복 데이터를 제거하고 품질을 높이는 'Good Data' 전략을 적용해 AI의 추론 성능을 높인다는 구상이다.

정부는 내년 중 표준 방법론을 마련한 뒤 특화형 AI 플랫폼과 '모두의 데이터 카탈로그'를 구축하고, 2029년부터 각 기관 데이터를 연결해 '모두의 AI' 서비스에 제공할 예정이다. 기관별 업무 데이터를 지식화·구조화해 정부와 국민 모두가 활용할 수 있는 국가 자산으로 만든다는 의미다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

AI의 신뢰성 확보도 추진한다. AI가 공식통계에 기반해 환각(Hallucination) 없이 답변하도록 통계 메타데이터(온톨로지)를 구축한다. 올해는 5개 통계를 대상으로 시범 구축해 연말 국무회의에서 시연하고, 2028년까지 통계 메타데이터를 확대한 뒤 2029년 들어 국가 메타데이터 체계를 완성할 계획이다.

안형준 데이터처 처장은 지난 9일 관련 브리핑에서 "정부 정책자료 자체를 AI화하는 국가 DB 구축이 이번 업무보고의 가장 큰 변화"라며 "데이터 중심 AI 관리체계를 정부 전반에 도입하고, 이를 통해 전체적인 효율과 성능을 향상시켜 나가겠다"고 강조했다.

◆ AI가 물가·축제 인파·기사 오류까지 실시간 분석

국민이 체감하는 AI 기반 행정서비스도 대폭 확대된다. 먼저 민생품목 가격 변동을 상시 감시하는 AI 기반 물가 모니터링 시스템을 구축한다. 재정경제부와 농림축산식품부, 해양수산부 등 관계부처와 함께 가격 변동을 실시간 분석해 물가 불안 신호를 조기에 포착하고 정책 대응을 지원한다.

안 처장은 "현재 소비자물가는 월 단위로 작성되지만, 앞으로는 국민 생활과 밀접한 품목의 가격을 AI가 매일 분석해 물가가 안정적인지와 정책 대응이 필요한지 등을 실시간으로 파악하게 된다"며 "458개 소비자물가 품목 가운데 변동성이 큰 가공식품 등을 중심으로 우선 적용할 계획"이라고 설명했다.

또 AI를 활용해 통계를 인용한 기사를 자동으로 찾아 공식 통계와 비교·검증하는 시스템을 구축한다. 이 밖에 명절과 지역축제 등의 인구밀집도를 예측해 안전사고를 예방하고, 통신 데이터를 활용한 혼잡도 예측 정보도 제공한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

아동·청년·중장년·고령자 등 생애주기별 맞춤형 통계도 새롭게 제공한다. 청년의 하루 생활과 소비패턴, 중장년층의 소득과 노후준비, 고령자의 삶의 질 등을 데이터로 분석해 정책 수립에 활용한다. 국가통계포털(KOSIS)에는 생성형 AI를 접목해 자연어 질문만으로 26만여개 통계표를 검색·분석할 수 있는 서비스도 연내 시범 운영할 예정이다.

◆ 국세·금융·의료 연결…'모두의 국가데이터' 허브 구축

정부는 부처별로 흩어진 데이터를 하나의 네트워크처럼 연결하는 '모두의 국가데이터(Hub&Spokes)' 체계도 구축한다. 인구·가구·주택·기업 등록부 등을 보유한 데이터처를 허브(Hub)로 삼고, 국세·금융·보건의료·교육 등 21개 범정부 데이터센터를 전용망으로 연결한다. 데이터를 한 곳으로 모으는 방식이 아니라 필요한 순간에 안전하게 연계하는 구조다.

보안도 강화한다. 양자컴퓨터 환경에서도 안전한 동형암호 기술을 적용해 암호화된 상태에서 데이터를 분석할 수 있도록 하고, 개인정보를 식별할 수 없는 합성데이터를 자동 생성해 AI 학습에도 활용한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.07.14 rang@newspim.com

지방 데이터 활용도 확대된다. 지방정부 행정자료와 국가 등록부를 연계한 지역등록부를 구축하고, 통신·카드 데이터를 결합한 지역 단위 민관 데이터 서비스를 제공한다. 이를 활용해 청년 인구 이동, 관광객 유입, 골목상권 소비, 생활인구 변화 등을 분석해 지방정부의 정책 수립을 지원할 계획이다.

이와 함께 AI 코드 안정성 검사기를 도입해 현재 업무시간에만 가능했던 통계데이터센터 분석 서비스를 24시간 운영하고, 등록부도 잠정·확정 체계를 도입해 월간·분기 단위로 구축 주기를 단축하는 등 데이터 제공 시기를 대폭 앞당길 계획이다.

안 처장은 "국민이 체감할 수 있는 AI·데이터 혁신을 통해 국민의 삶을 실질적으로 지원하는 국가 데이터 체계를 완성해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com