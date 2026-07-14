전남광주통합특별시의회 운영위 가동...조례 3건 의결·첫 보고

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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회가 조례 정비와 첫 업무보고를 통해 통합 의회 운영 기반 구축에 나섰다.

전남광주통합특별시의회 의회운영위원회는 제2회 임시회 1차 회의를 열고 의회 운영 관련 조례안 3건을 원안 가결하고 집행부 첫 업무보고를 청취했다고 14일 밝혔다.

이날 의결된 안건은 ▲교섭단체 및 위원회 구성·운영 일부개정조례안▲행정사무감사 및 조사 조례안▲인사청문회 일부개정조례안 등이다.

의회운영위원회 집행부 업무보고. [사진=전남광주특별시의회] 2026.07.14 ej7648@newspim.com

교섭단체 조례는 운영위원 정수를 13명에서 15명으로 늘리고 상설특별위원회 구성 근거를 마련했다. 행정사무감사 조례는 오는 11월 제2차 정례회에서 통합의회 첫 감사 실시를 위해 마련됐다. 인사청문회 조례는 특위 위원을 10명에서 15명으로 확대하는 내용이다.

업무보고는 통합특별시 출범 이후 운영위가 집행부로부터 처음 보고를 받은 자리다. 의회사무처는 의회 현황과 중점 추진 과제를 보고했다. 특별시장·교육감 비서실은 조직 정비가 진행 중인 점을 고려해 일반 현황 위주로 설명했으며, 정식 보고는 9월 정례회에서 이뤄질 예정이다.

신민호 위원장은 의회사무처에 대해 "91명 의원이 활동할 의정 기반을 차질 없이 갖추고 전남도의회와 광주시의회의 조직과 문화가 원활히 융합되도록 해야 한다"고 말했다.

이어 전문위원실의 정책·입법·예산 분석 기능 강화를 주문하며 "의원들이 시민만을 바라보고 의정활동을 할 수 있는 환경 조성이 필요하다"고 강조했다.

또 특별시장 비서실에는 3개 청사 체제에 맞는 기능 정립과 운영계획 보완을, 교육감 비서실에는 현장 의견 전달과 정책 보좌 기능 강화를 각각 요구했다.

신 위원장은 "통합의 성패는 제도와 사람이 얼마나 유기적으로 작동하느냐에 달려 있다"며 "의회 운영 기반을 면밀히 점검하겠다"고 밝혔다.

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