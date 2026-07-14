한국헤어디자인협·대전국제통상고, '인재육성·직업역량강화' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 한국헤어디자인협회는 14일 대전국제통상고와 K-뷰티 인재 육성 업무협약을 체결했다
- 학생들은 국제뷰티 콘테스트와 아트컬렉션 참여로 실전 경험을 쌓고 취창업 역량을 강화하게 됐다
- 협회는 우수숙련기술인 강사를 지원하고 기능대회·작품공모전·장학사업을 지속 확대하겠다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 사단법인 한국헤어디자인협회는 14일 대전국제통상고등학교와 'K-뷰티 미래인재 육성과 청소년 직업역량 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
대전국제통상고등학교에서 열린 이번 협약은 교육과 산업현장을 연계해 인재를 양성하고 실무 중심의 교육기회를 제공하기 위해 마련됐다.
특히 이번 협약으로 학생들은 협회가 주최하는 '2026 KHDA 국제뷰티산업콘테스트'와 '제10회 국제뷰티아트컬렉션' 참가 기회를 갖게 됐다. 이를 통해 실전 경험을 쌓고 기술경쟁력을 높여 취창업으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.
또 협회는 대한민국 우수숙련기술인 홍수진과 박종직 이용장 등 전문가를 강사로 지원할 계획이다.
조창희 대전국제통상고 교장은 "학생들이 전국 규모 기능경기대회와 작품공모전에 참가할 수 있게 돼 그 의미가 크다"며 "진로 선택과 취업 경쟁력을 높이는 소중한 계기가 될 것"이라고 기대했다.
최기수 한국헤어디자인협회 이사장은 "이번 협약은 청소년들의 꿈과 희망, 미래를 함께 만들어가는 약속"이라며 "교육과 기술지원, 기능경기대회, 작품공모전, 장학사업을 지속 확대하겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com