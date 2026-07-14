종합특검, '계엄 가담 혐의' 심우정 前검찰총장 구속영장 청구

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 13일 심우정 전 총장 등에게 내란중요임무종사 등 혐의로 구속영장을 청구했다
- 심 전 총장은 24년 12월 3일 계엄 합동수사본부 검사 파견 검토 등 계엄 후속 조치에 관여한 혐의를 받았다
- 종합특검은 대검 압수수색으로 관련 자료를 확보해 왔으며 김건희 도이치모터스 의혹은 영장 범죄사실에서 제외됐다
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특검, 그간 대검 간부 PC·메신저 로그 압색
[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장에 대한 구속영장을 법원에 청구했다.
종합특검은 14일 공지를 통해 "지난 13일 심우정 전 검찰총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장에 대해 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
심 전 총장은 계엄 당일인 지난 2024년 12월 3일 박성재 전 법무부 장관의 지시로 계엄 합동수사본부에 검사 파견을 검토하는 등 계엄 관련 후속 조치에 관여한 혐의를 받는다.
종합특검은 앞서 심 전 총장의 내란중요임무종사 혐의와 관련해 당시 대검 간부가 사용한 PC와 메신저 로그 기록 등에 대한 압수수색 영장을 집행하며 관련 자료를 확보해 왔다.
종합특검은 지난 3일 "계엄 당일 심우정 당시 총장의 내란중요임무종사 혐의와 관련해 대검 간부들의 업무용PC 및 검찰 이프로스 메신저 서버에 대해 지난번 대검 압수수색을 진행한 바 있다"며 "대검에서 추가로 압수수색을 진행하고 있다"고 밝힌 바 있다.
전 전 부장은 윤석열 정부 당시 대검 기획조정부장을 지낸 검사장 출신이다. 종합특검은 두 사람을 상대로 비상계엄 선포 이후 대검 내부 논의 경위와 검사 파견 검토 과정, 관련 지시·보고 라인 등을 확인해 온 것으로 보인다.
한편 심 전 총장은 지난 2024년 서울중앙지검이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 무혐의 처분 과정에 관여했다는 의혹도 받고 있다. 다만 해당 의혹과 관련한 혐의는 이번 영장 청구에서 제외됐다.
아직 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기일은 정해지지 않았다.
yek105@newspim.com