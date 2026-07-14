공군 '다국적 연합 훈련' 호주 피치블랙 참가…"기량·전문성 발휘"

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17일부터 8월 7일까지 훈련

16國 110여대 항공기 참가

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 공군은 오는 17일부터 8월 7일까지 호주 왕립공군이 주관하는 다국적 연합 공중 훈련 '2026 피치블랙(Pitch Black)'에 참가한다.

공군은 14일 호주 다윈 기지에서 열리는 피치블랙 훈련에 참가한다고 밝혔다. 이 훈련은 1981년부터 역내 안보 증진과 우방국 간 연합작전 수행 능력 향상을 위해 실시되고 있다.

[서울=뉴스핌] 오는 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 '2026 피치블랙(Pitch Black)' 훈련에 참가하는 요원들과 환송하는 군 가족들이 14일 공군 서산기지에서 KC-330다목적공중급유수송기를 배경으로 기념 촬영하고 있다. [사진=공군] 2026.07.14

한국 공군은 2022년 KF-16 전투기로 처음 참가했으며 올해가 3번째다. 공군은 피치블랙 훈련과 '레드 플래그 알래스카' 훈련에 2년 단위로 참가하며 실전적인 연합작전 역량을 높이고 있다.

올해 훈련에는 미국·일본·호주 공군의 F-35A를 비롯해 인도 공군의 라팔, 스페인·독일 공군 타이푼(Typhoon) 등 16개 나라에서 110여 대의 항공기가 참가한다. 국산 기술로 개발된 FA-50 경공격기와 동일 계열 항공기인 인도네시아 공군의 T-50i와 필리핀 공군의 FA-50PH도 함께한다.

공군 20전투비행단과 38전투비행전대 소속 KF-16 전투기 6대, 장병 100여 명을 파견한다. KC-330 다목적 공중급유수송기 3대와 C-130 수송기 3대가 전투기와 병력, 물자 전개를 지원한다.

KC-330 1대에 탑승한 임무 요원들은 이날 호주 다윈 기지를 향해 먼저 출발했다. KF-16 편대는 오는 15일 공군 서산 기지를 이륙한 뒤 KC-330 2대 공중급유 지원을 받아 5900여 km를 약 7시간 30분 동안 비행하며 중간 착륙 없이 현지로 전개한다.

호주 다윈 기지에 도착한 훈련단은 현지 적응 기간을 거쳐 약 2주간의 본 훈련에 돌입한다. 임무 조종사들은 오는 17일 훈련 전반에 대한 브리핑을 시작으로 본격 훈련에 돌입한다. 오는 20일부터 24일까지 현지 적응 비행을 실시한다.

[서울=뉴스핌] 이형만 제20전투비행단장(준장)이 오는 17일부터 8월 7일까지 호주 다윈기지에서 열리는 '2026 피치블랙(Pitch Black)' 훈련에 참가하는 요원들을 격려하고 있다. [사진=공군] 2026.07.14

오는 27일부터 시작되는 본 훈련에서는 항공 차단과 방어 제공, 공중 급유의 다양한 연합 공중 작전이 진행된다. 특히 한국 공군 조종사들은 다국적 연합 편대군의 임무를 계획부터 실행까지 총괄하는 임무 지휘관(MC·Mission Commander)을 비롯해 적 항공 전력의 공중 위협 상황을 모사하는 '레드 엠시(RED MC)', 임무를 부여받고 팀을 이끄는 '팀 리드(Team Lead)' 임무를 수행한다.

훈련단장인 하정미 대령(20전비 항공작전전대장)은 "다양한 국가 공군과 함께 훈련하며 연합작전 수행 능력과 상호 운용성을 높일 수 있는 좋은 기회"라며 "대한민국을 대표한다는 자부심과 책임감을 갖고 훈련에 임해 그동안 갈고닦은 기량과 전문성을 유감없이 발휘하겠다"고 포부를 밝혔다.

pcjay@newspim.com