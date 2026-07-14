광명시, 탄소중립 실천 '기후의병' 2만명 돌파 앞두고 특별 이벤트

박승원 시장 "일상서 환경 실천이 자연스러운 문화로 정착될 수 있도록 지원"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민 주도형 탄소중립 실천 사업인 '기후의병 탄소저금통' 가입자 2만 명 달성을 눈앞에 두고 시민 참여 확대를 위한 특별 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

시에 따르면 지난 2023년 3월 첫선을 보인 기후의병 탄소저금통은 시민들의 꾸준한 참여 속에 2024년 9월 가입자 1만 명, 지난해 8월 1만5000명을 돌파했다. 이달 6일 기준 가입자는 1만9810명으로 2만 명 돌파를 목전에 두고 있다.

기후의병 탄소저금통 2만 번째 회원맞이 이벤트 안내문. [사진=광명시]

시는 이를 기념해 2만 번째 가입자에게 기후의병 탄소저금통 3만 포인트를 지급할 예정이다. 아울러 아쉽게 기회를 놓친 1만9999번째와 2만1번째 가입자에게도 각각 1만 포인트를 제공한다.

또한 1만9901번째부터 2만100번째 가입자 중 50명을 추첨해 모바일 커피 쿠폰을 증정한다. 경품은 앱 가입 후 5일 이내에 '나는 기후의병이다' 참여 선언을 실천하고 이를 인증한 시민에게 최종 지급된다.

기후의병 탄소저금통은 현재까지 누적 실천 건수 약 207만 건을 기록하며 온실가스 약 917t을 감축하는 성과를 거뒀다. 이는 수령 10년이 된 나무 25만 그루 이상을 심은 것과 맞먹는 환경 보호 효과다.

만 14세 이상의 광명시민이나 광명 소재 직장의 근로자라면 누구나 참여할 수 있다. 재활용품 분리배출, 텀블러 및 장바구니 사용 등 24개 탄소중립 실천 항목에 동참하면 연간 최대 10만 원의 인센티브를 받을 수 있으며 전용 모바일 앱을 통해 신청 가능하다.

시는 시민들의 이용 편의성과 시스템 신뢰도를 높이기 위해 오는 10월 중 기능을 대폭 개선한 전용 앱을 새롭게 선보일 계획이다. 새 앱에는 소상공인 매장의 전자영수증 자동 인증 기능 등이 도입된다. 이에 따라 장바구니나 텀블러 사용, 공정무역 가게 이용 시 기존의 사진 인증 방식 대신 데이터가 자동으로 연계되는 방식으로 개선돼 참여가 더욱 활성화될 것으로 기대된다.

박승원 광명시장은 "기후의병 2만 명 달성은 시민 한 분 한 분의 실천이 켜켜이 쌓여 만들어진 광명시만의 소중한 탄소중립 자산"이라며 "앞으로도 일상생활 속 환경 실천이 자연스러운 문화로 정착될 수 있도록 시민 참여 기반을 넓히고 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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