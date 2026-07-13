LH 경기남부지역본부, 화성동탄2 주거전용 단독주택용지 22필지 공급

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공급면적 231.2㎡~281.1㎡, 공급금액 5억3500만 원~7억4100만 원 규모

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH(한국토지주태공사) 경기남부지역본부는 화성동탄2 신도시 내 주거전용 단독주택용지 22필지에 대한 공급을 실시한다고 13일 밝혔다.

공급대상 필지 이미지. [사진=LH 경기남부지역본부]

이번 공급하는 단독주택용지는 장지동과 산척동 일원에 위치한다.

공급면적은 231.2㎡~281.1㎡이며 공급금액은 5억3500만 원~7억4100만 원 규모이다.

7월부터 화성시 동탄구가 투기과열지구로 지정됨에 따라 '공급우선순위(1,2순위)를 부여한 추첨방식'으로 공급될 예정이다.

1순위 신청자격은 공고일 현재 경기도에 주민등록을 둔 세대주로 1인 1필지만 신청이 가능하며 법인은 1순위 신청이 금지된다.

2순위 신청자격은 일반 실수요자로 신청가능 지역에는 제한이 없으나 마찬가지로 1인 1필지만 신청이 가능하며 2순위 신청 시에는 법인도 참가할 수 있다.

단 1순위에서 신청이 조기 마감된 필지는 2순위 접수를 진행하지 않는다. 신청 희망자는 LH청약플러스를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

1순위 신청일은 7월 22일, 2순위 신청일은 7월 23일이다. 추첨은 7월 23일 오후 4시에 진행되며 당첨자는 오후 5시 이후에 발표된다.

실수요자의 자금부담을 줄여주기 위한 무이자 분할납부 혜택도 제공된다.

당첨자는 계약금 10% 납부 후 6개월 단위로 중도금 및 잔금을 분할납부하는 '2년 무이자 분할납부' 방식으로 대금을 납부하게 된다.

ssamdory75@newspim.com