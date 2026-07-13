평택시, 2026년 '청년 취업성공 지원사업' 추진…특강 통해 정보 공유

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 13일 청년 취업역량 강화를 위해 자기소개서 특강을 개최했다
- 특강은 오프라인 강의와 1대1 온라인 컨설팅으로 자기소개서 작성·첨삭 역량을 높였다
- 시는 9월 스피치·모의면접 등 면접 집중 특강으로 심화 취업지원 프로그램을 운영할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 지역 내 청년들의 실질적인 취업역량 강화를 지원하기 위해 2026년 '평택청년 취업성공 지원사업' 자기소개서 특강을 개최했다.
13일 시에 따르면 이번 특강은 취업의 첫 관문인 서류 전형을 효과적으로 대비하고 많은 청년이 어려움을 느끼는 자기소개서 작성 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
교육은 지난 7일과 9일 비전도서관 강의실에서 진행된 1~2회차 오프라인 교육으로 시작했다.
1회차 강연회에서는 ▲직무역량 중심의 에피소드 작성법▲지원 기업 맞춤형 자기소개서 작성법▲인공지능(AI)을 활용한 자기소개서 작성법 등 최신 취업 트렌드를 반영한 이론 강의가 진행됐다.
2회차에서는 참여자들이 직접 자기소개서 초안을 작성하는 교육이 10일부터 12일까지는 참가자들의 개인 일정에 맞춰 1:1 온라인 컨설팅으로 진행됐다.
한 수료생은 "자기소개서 작성부터 첨삭, 피드백까지 이어지는 과정을 통해 결과물이 눈에 띄게 개선되는 것을 확인했다"며 "전문 강사의 상세한 지도가 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.
시는 이번 자기소개서 특강에 이어 오는 9월 면접 집중 특강을 개최할 예정이다. 하반기 특강은 ▲스피치 교육▲면접 유형별 핵심 사항 분석▲1분 자기소개 작성 및 발표▲실전 모의 면접▲1대 1 온라인 맞춤 컨설팅 등 면접 전반을 대비할 수 있는 심화 프로그램으로 운영된다.
krg0404@newspim.com