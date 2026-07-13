용인특례시, 12개 공원 물놀이장 개장…8월 23일까지 운영

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지역 내 12개 공원에 조성된 물놀이장을 오는 15일부터 개장해 8월 23일까지 운영한다고 13일 밝혔다.

용인특례시 공원 물놀이장 모습.[사진=용인시]

물놀이 시설에는 아이들이 이용할 수 있는 워터슬라이드 등 다양한 물놀이 시설이 설치돼 여름철 가족 단위 시민들의 휴식·놀이 공간으로 활용될 전망이다.

운영 대상은 처인구 한숲햇빛근린공원, 늘품어린이공원, 중앙물빛어린이공원, 물잔디어린이공원, 기흥구 물내음어린이공원, 푸른내어린이공원, 색동저고리어린이공원, 늘찬근린공원, 수지구 별다올어린이공원, 만현근린공원, 신봉힐링근린공원, 죽전어린이공원 등 총 12곳이다.

물놀이장은 8월 23일까지 상시 운영하되 매주 월요일과 비가 오는 날에는 수질 관리를 위해 휴장한다.

평일 운영시간은 오후 1시부터 오후 6시까지이며 수지구 만현근린공원 물놀이장은 오후 2시부터 오후 4시 45분까지만 운영하는 등 공원별 특성을 고려해 탄력적으로 운영된다.

휴일에는 오전 11시부터 오후 6시까지 운영하며 물놀이장은 매시간 45분씩 가동한 뒤 휴식 시간을 갖는 방식으로 운영되고 낮 12시부터 오후 1시까지는 가동하지 않는다.

시는 물놀이장마다 안전관리 요원을 배치해 이용자 안전을 확보하는 동시에, 매주 자체 수질검사를 실시해 깨끗한 수질을 유지할 계획이다.

최혜진 시 동부공원관리과장은 "아이들이 가까운 공원에서 물놀이를 즐기며 시원한 여름을 보낼 수 있도록 안전과 수질 관리에 심혈을 기울이겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com