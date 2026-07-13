의정부시, 교통 신호 안정화 IoT 협약 체결…효율적 예산 운영

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 13일 통신사와 IoT 협약을 체결했다.
- 교통신호 관제망 안정화와 통신장애 해소를 추진했다.
- 연간 약 5억8700만 원 절감 효과를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신호제어기 온라인 연계 추진
약 5억8700만원 예산 절감 기대
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시는 이동통신사와 교통신호 사물인터넷(IoT) 기기 및 무선통신 서비스 제공 협약을 체결해 교통신호 체계의 안정성을 높이고 예산 절감 효과를 거두게 됐다고 13일 밝혔다.
의정부시에 따르면 이번 협약은 교통신호 관제센터와 관내 교차로 신호제어기를 온라인으로 연계하는 데 필요한 무선통신망 서비스와 이동통신 접속 장치 제공에 관한 내용이다.
신호기 고도화와 각종 보조장치 도입으로 월평균 데이터 사용량이 크게 늘면서 기존 제공 데이터가 부족해 통신장애가 잦아진 데 따른 대책이다. 시는 요금제를 재설계하고 통신사 내부 정책 심의를 거쳐 협약을 성사시켰다.
주요 협약 내용은 교통신호제어기 회선당 월 제공 데이터 상향(3.0GB→7.0GB), 요금제 변경(사물인터넷+부가서비스 적용), 무선 접속 장치 제공 및 설치 지원(500개소), 유지보수 지원 등이다. 시는 이를 통해 약 5억8700만 원 규모의 예산 절감 효과를 기대하고 있다.
김원기 의정부시장은 "데이터 부족으로 통신장애가 발생하면서 실시간 점검이 어려워지고 긴급차량 출동이 지연되는 등 간헐적으로 나타나던 문제를 개선해 시민들에게 보다 안정적인 교통서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "시민의 소중한 세금이 더욱 효율적으로 사용될 수 있도록 앞으로도 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com