모바, 백리스 먼지통 로봇청소기 V70 울트라 컴플리트 출시

AI 핵심 요약beta
- 모바는 14일 플래그십 로봇청소기 V70 울트라 컴플리트를 출시했다고 밝혔다.
- 신제품은 백리스 먼지통과 고온 살균·열풍 건조 올인원 스테이션으로 최대 100일 사용과 물걸레 자동 세척·건조를 지원한다.
- 모바는 고성능 흡입·장애물 등반 기능을 강화하고 국내 서버 이전으로 개인정보 보호를 강화했으며, 제품은 네이버 공식 스토어에서 판매된다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 스마트 홈 브랜드 모바(MOVA)는 플래그십 로봇청소기 신제품 'V70 울트라 컴플리트(V70 Ultra Complete)'를 출시했다고 밝혔다.
신제품은 먼지 봉투 없이 사용할 수 있는 '에코사이클론(EcoCyclone™) 백리스 먼지통'을 적용한 것이 특징이다. 회사에 따르면 별도의 먼지 봉투 교체 없이 최대 100일간 사용할 수 있으며, 먼지통은 물 세척 후 재사용할 수 있다. 본체 높이는 89.5㎜로 소파나 침대 아래 등 낮은 공간 청소를 지원한다.
올인원 스테이션에는 100℃ PTC 고온 살균 세척 시스템과 70℃ 열풍 건조 기능을 적용했다. 물걸레 세척 후 열풍으로 건조하며, 세정액 자동 투입 기능인 '듀오솔루션(DuoSolution™)'도 지원한다. 물걸레는 분당 300회 회전하며 최대 15N의 압력으로 바닥을 닦는다.
청소 성능도 강화했다. 최대 4만2000Pa 흡입력을 지원하며, '스텝마스터(StepMaster™) 3.0' 기술을 적용해 최대 9㎝ 높이의 장애물을 넘을 수 있다. 물걸레와 사이드 브러시를 확장하는 '맥시리치X(MaxiReachX™)' 기능도 탑재했다.
모바는 한국 이용자를 위한 데이터 서버의 국내 이전도 완료했다고 밝혔다. 회사는 이를 통해 국내 개인정보 보호 기준에 맞춘 서비스 환경을 제공할 계획이라고 설명했다.
V70 울트라 컴플리트는 네이버 모바 공식 브랜드스토어에서 구매할 수 있다.
whitss@newspim.com